Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom CEO'su: "Yerli ve milli telefon F/P açısından iddialı olacak"

    Türk Telekom, yerli ve milli telefon hazırlıklarının başladığını duyurdu. Yerli telefonun fiyat/performans olarak çok iddialı olacağını duyurdu.                  

    Türk Telekom KKTC’yi dijital adaya dönüştürecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli rol üstlenen firmalardan Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen “2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı” etkinliğinde 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik öncelikleri açıklandı.

    KKTC'de fiber dönüşüm

    Türk Telekom, KKTC’nin bilişim adasına dönüşme hedefi doğrultusunda adanın her yerini fiber internetle donatacak. Türk Telekom ile KKTC arasında yapılan anlaşma kapsamında 100 milyon dolar yatırımla 150 bin haneye yüksek hızlı fiber internet ulaştırılacak. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Yol haritamızı, zaman planımızı adada hizmet veren işletmeciler ve bu alandaki tüm paydaşlarla tam bir uyum içinde çalışacak şekilde belirledik. Resmi prosedür için gerekli şirket kurulumları da dahil tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

    Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel ölçekte de teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflediğini belirterek, uluslararası operasyonları genişleteceklerini ve yeni nesil teknolojileri yurt dışına ihraç etmeyi amaçladıklarını söyledi. Şahin şunları söyledi:

    “Yeni nesil çözümlerimiz ve uluslararası iş birliklerimizin kapsamını ve sayısını artıracağız. Aktif gelir kaynaklarımızı çeşitlendirerek dünyaya teknoloji ihraç eden konumumuzu güçlendireceğiz. Uluslararası operasyonlarımıza hız verip bölgenin teknoloji taşıyıcısı rolümüzü artıracağız” dedi.

    Türk Telekom KKTC’yi dijital adaya dönüştürecek Tam Boyutta Gör

    Yerli telefon fiyat/performans olarak iddialı olacak

    Türk Telekom CEO’su Şahin, yerli ve milli akıllı telefon hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Yerli mühendislik ve yerli teknolojilerle geliştirilecek telefonun fiyat/performans olarak çok iddialı olacağını duyurdu. 

    Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla geliştireceğimiz yerli teknolojiler ülkemizin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacak. Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil. Yerli ve milli odağımızı lafta bırakmıyor, hayata geçiriyoruz. Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz.  Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 2 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    İntelBaba +23 chosen85 +16 Mylevi +12 OverDxse +11 Bob Kelso +11 fendur +9 gecceanduana +9 Qauze +8 Scarletlion +8 emrekaradag +8
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (1 Üye, 19 Misafir) 4 Masaüstü 16 Mobil
    UgurKaraagac44 okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    803 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türk telekom, kktc ve
    3 etiket daha Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taşıt teminatlı ihtiyaç kredisi arçelik 18325 klima golf 1.0 etsi hgs etiket mi kart mı doblo 1.3 multijet safeline

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a) Pro
    Nothing Phone (3a) Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum