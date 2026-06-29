Türk Telekom CEO'su: "Yerli ve milli telefon F/P açısından iddialı olacak"

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli rol üstlenen firmalardan Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen “2026 Stratejik Yol Haritası Değerlendirme Toplantısı” etkinliğinde 2026 yılının ikinci yarı hedefleri ve stratejik öncelikleri açıklandı.

KKTC'de fiber dönüşüm

Türk Telekom, KKTC’nin bilişim adasına dönüşme hedefi doğrultusunda adanın her yerini fiber internetle donatacak. Türk Telekom ile KKTC arasında yapılan anlaşma kapsamında 100 milyon dolar yatırımla 150 bin haneye yüksek hızlı fiber internet ulaştırılacak. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Yol haritamızı, zaman planımızı adada hizmet veren işletmeciler ve bu alandaki tüm paydaşlarla tam bir uyum içinde çalışacak şekilde belirledik. Resmi prosedür için gerekli şirket kurulumları da dahil tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

WhatsApp kullanıcı adı rezervasyon nasıl yapılır? 7 sa. önce eklendi

Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel ölçekte de teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflediğini belirterek, uluslararası operasyonları genişleteceklerini ve yeni nesil teknolojileri yurt dışına ihraç etmeyi amaçladıklarını söyledi. Şahin şunları söyledi:

“Yeni nesil çözümlerimiz ve uluslararası iş birliklerimizin kapsamını ve sayısını artıracağız. Aktif gelir kaynaklarımızı çeşitlendirerek dünyaya teknoloji ihraç eden konumumuzu güçlendireceğiz. Uluslararası operasyonlarımıza hız verip bölgenin teknoloji taşıyıcısı rolümüzü artıracağız” dedi.

Tam Boyutta Gör

Yerli telefon fiyat/performans olarak iddialı olacak

Türk Telekom CEO’su Şahin, yerli ve milli akıllı telefon hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Yerli mühendislik ve yerli teknolojilerle geliştirilecek telefonun fiyat/performans olarak çok iddialı olacağını duyurdu.

Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kendi mühendislerimizle, kendi altyapımızla geliştireceğimiz yerli teknolojiler ülkemizin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacak. Yerlilik ve millilik bizim için yalnızca bir söylem değil. Yerli ve milli odağımızı lafta bırakmıyor, hayata geçiriyoruz. Kendi ürünlerimizle, yerli girişimlere ve teknolojilere desteğimizle daima ülkemize kazandırmanın peşindeyiz. Biliyorsunuz ilk yerli ve milli akıllı telefonumuzu sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fiyat performans olarak çok iddialı olan bu ürünü yakında tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Yani, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her projede başrolde yine biz varız



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Türk Telekom KKTC’yi dijital adaya dönüştürecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: