Amazon Prime Day'de son saatler: Büyük indirimler bu gece sona eriyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine özel olarak düzenlediği yılın en büyük alışveriş etkinliklerinden Prime Day kampanyasında son güne girildi. Elektronikten giyime, bilgisayar bileşenlerinden akıllı ev ürünlerine kadar binlerce kategoride sunulan indirimler bugün saat 23.59'da sona erecek.

Amazon Prime Day'de ev elektroniği ürünlerinde ek indirimler 16 sa. önce eklendi

Kampanya boyunca birçok üründe "Yılın En Düşük Fiyatı" ve "Son 90 Günün En Düşük Fiyatı" etiketleri dikkat çekerken, bazı ürünlerde ise mevcut indirimlere ek olarak kupon ve ekstra indirim fırsatları sunuluyor. Özellikle dizüstü bilgisayarlar, gaming ekipmanlar, mobil aksesuarlar, monitörler, televizyonlar, robot süpürgeler, akıllı saatler ve ev elektroniği ürünleri öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.

Tüm indirimli ürünler için kampanya sayfasını ziyaret edin:

Amazon Prime Day

İşte kaçırmamanız gereken indirimli ürünler

👉 Samsung Galaxy S26 Gök Mavisi, 12 GB RAM, 256GB Depolama

%15 İndirim | 50.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 Lenovo LOQ Gaming Notebook, RTX 4050, Ryzen 7 7735HS|, 16+512GB

%5 İndirim | 35.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 iPhone 17 Pro 256 GB

%3 İndirim | 108.538 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB

%15 İndirim | 407 TL | Sepette 100 TL indirim

👉 TCL 55 inç Akıllı TV 55Q7C 4K QD-Mini LED Oyun Google TV 144Hz

%19 İndirim | 50.999 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB

%14 İndirim | 59.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 MSI CYBORG 15 Gaming Notebook, RTX5060 8GB, i7-13620H, 16GB+1TB

%7 İndirim | 49.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook, Ryzen 3 7320U, 8GB RAM+512GB SSD

%5 İndirim | 17.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Gigabyte Gaming Notebook RTX5050, Ryzen 7 260, 16+512GB

%24 İndirim | 42.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 Razer BlackShark V2 Pro 2023 Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı

%21 İndirim | 6.695 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Spigen 67W USB-C + USB-A 3 Port GaN Pro Hızlı Şarj Adaptörü

%20 İndirim | 2.349 TL | Son 90 En Düşük Fiyatı

👉 Philips 7000 Serisi 16in1 Erkek Bakım Seti Yüz/Saç/Vücut Tıraş Makinesi

%13 İndirim | 2.138 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 GIGABYTE GO27Q24 26,5" QD-OLED 240 Hz Gaming Monitor

%6 İndirim | 21.499 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 Lenovo Tab K11 Gen 2 Android Tablet 11" Wi-Fi + LTE IKılıf + Kalem

%11 İndirim | 10.199 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 0.89 L

%23 İndirim | 1.249 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 GIGABYTE GS27FA 27" IPS Gaming Monitor, Full HD 180Hz 1ms

%6 İndirim | 4.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Spigen 45W USB-C Hızlı Şarj Adaptörü + Örgü Şarj Kablo

Prime Day Fırsatı | 599 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Apple Watch SE 3 GPS 44mm Yıldız Işığı

%3 İndirim | 13.578 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Havit Gamenote KB885L RGB Backlit Gaming Mekanik Klavye

Prime Day Fırsatı | 1.349 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Logitech Pebble 2 Kablosuz Türkçe Klavye ve Mouse Seti

%10 İndirim | 2.184 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Gravion VEXOR RGB Mekanik Gaming Oyuncu Klavyesi 82 Tuş

Flaş Fırsat | 1.349 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Razer Basilisk V3 - Kablolu Gaming Mouse

%16 İndirim | 1.999 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Claw's Nexus Air Kablosuz Gaming Mouse

%15 İndirim | 50.990 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow Gaming Mouse

%14 İndirim | 2.849 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

%19 İndirim | 12.299 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı

👉 Philips OneUp 3000 Serisi Elektrikli Mop

Sepette Ek İndirimki | 3.774 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 MOVA S70 Roller İstasyonlu Robot Süpürge, 28.000 Pa

%17 İndirim | 39.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı

👉 Philips Hue WCA 9W E27 Renkli Akıllı Ampul 3'lü Başlangıç Seti, Hue Bridge Dahil

%33 İndirim | 4.999 TL | Son 6 Ayın En Düşük Fiyatı

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Day'de son saatler: Büyük indirimler bu gece bitiyor

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