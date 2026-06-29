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    DH üyelerine özel fırsat: Yorum atana 100 TL Amazon indirim kuponu hediye

    DonannımHaber üyeleri, Amazon Prime Day indirimlerine daha da avantajlı. DH mobil uygulamamızla yorum atanlara 500 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecek 100 TL indirim kodu hediye ediyoruz.

    Yorum atana 100 TL Amazon indirim kuponu hediye Tam Boyutta Gör
    Amazon'un yılın en büyük indirim etkinliklerinden biri olan Prime Day'in son gününde DH üyeleri kazanmaya devam ediyor. DonanımHaber üyeleri için Prime Day'de ekstra avantaj sağlayacak özel bir kampanya hazırladık.

    DH mobil uygulamamızı kullanarak bu içeriğe yorum atan tam 2.000 üyemize Amazon'da 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim kodu dağıtıyoruz. Böylece Prime Day'in son gününü ekstra 100 TL indirimle kapatma fırsatı elde edebilirsiniz.

    Küçük bir not: İndirim kodlarından daha fazla üyemizin yararlanabilmesi için, Cumartesi günkü kampanyada bizden indirim kodu alan üyeler bu kampanya kapsamında yeniden kod kazanamayacaktır. Ayrıca bu defa kod alabilmek için yorumun mobil uygulamamızdan yapılması gerekmektedir.

    💡 500 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?

    1. Telefonunuzdan kampanya sayfasına tıklayın: https://www.amazon.com.tr/primeday
    2. Bu konunun altına DH mobil uygulamamızı kullanarak herhangi bir yorum yapın.
    3. İndirim kodunuz otomatik olarak Özel Mesaj’la iletilecek. Özel Mesaj kutunuzu kontrol ediniz.
    4. İndirim kodunu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılacak alışverişlerde kullanabilirsiniz.

    👇 DH Mobil uygulamamızı indirmek için:

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    ⚠️Koşullar

    • Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve en az 10 mesaj (Sıcak Fırsatlar hariç) sayısına sahip tüm üyelerimiz kod alabilir.
    • Kod kazanabilmek için DH Android veya DH iOS uygulamasından yorum atılmış olması gerekir.
    • Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir.
    • Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde yalnızca 1 defa kullanılabilir.
    • İndirim kuponu 29 Haziran saat 23.59'a kadar geçerlidir.
    • Gerekli koşulları sağlayan ilk 2.000 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek. İlk 2.000 kişi arasına giremezseniz üzülmeyin, önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye indirim kodu dağıtacağız.

    ❓ Kupon Kodu Nasıl Kullanılır?

    1. Amazon mobil uygulamasında ürünleri sepete ekleyin
    2. Ödeme adımına devam edin.
    3. Kart bilgilerinin altında yer alan "Hediye Kartları ve Promosyon Kodu Kullan" seçeneğine dokunun.
    4. Açılan alana özel mesajla gönderilen kupon kodunu (Örneğin: ABCD-ABC12-12345) girin ve Kullan butonuna basın.
    5. Sepetinizde 100 TL indirim uygulanacaktır.

    Prime Day indirimleri DH'de

    Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu
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    📢 Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları [Ana Konu]
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    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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