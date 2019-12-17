Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı!

Google ile Türkiye Rekabet Kurumu arasındaki anlaşmazlık sonucu, ülkemiz telefon pazarında en büyük paya sahip Samsung'un yeni cihazlarını Türkiye'ye getirmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti. Samsung, yaptığı basın açıklaması ile iddiaları yalanladı. İşte Samsung'tan gelen resmi açıklama:

Ayrıca Bkz. "Türkiye Rekabet Kurumu'ndan Google ile ilgili resmi açıklama geldi"

Samsung Türkiye iddiaları yalanladı

Kamuoyuna Duyuru



Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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