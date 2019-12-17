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    Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı!

    Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon sevkiyatını durduracağı iddialarını yalanladı. İşte Samsung Türkiye'den gelen son dakika açıklaması!
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,1b
    23
    14
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Türkiye'deki akıllı telefon ithalatının durdurulacağı iddialarını yalanladı!

    Google ile Türkiye Rekabet Kurumu arasındaki anlaşmazlık sonucu, ülkemiz telefon pazarında en büyük paya sahip Samsung'un yeni cihazlarını Türkiye'ye getirmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti. Samsung, yaptığı basın açıklaması ile iddiaları yalanladı. İşte Samsung'tan gelen resmi açıklama: 

    Ayrıca Bkz. "Türkiye Rekabet Kurumu'ndan Google ile ilgili resmi açıklama geldi"

    Samsung Türkiye iddiaları yalanladı

    Kamuoyuna Duyuru

    Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

    Samsung Electronics Türkiye



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    interwap 2 sa. en beğenilen
    Duyuruda haberleri yalanlama yada doğrulama göremedim.
    Kamuoyu bilgilendirmesi yapılmış, planlarında bir değişiklik olmadığı, sürecin takip edildiği ve süreçle ilgili bir gelişme olursa tekrar bilgilendirme yapılacağı belirtilmiş.
    Duyuruda haberleri yalanlama yada doğrulama göremedim. Kamuoyu bilgilendirmesi yapılmış, planlarında bir değişiklik olmadığı, sürecin takip edildiği ve süre...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    koyunsayar 7 sn.
    Piyasanın çoğu elinde çıkarsa delidir bence çıkmayacak
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    alito 14 dk.
    Samsung; Şimdilik buradayız, iş boka sararsa durumu tekrar değerlendireceğiz demek istemiş.
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    smart1978 17 dk.
    Google uygulamalari olmamasi ile cazipligi iyicene kacacak. Huawei in yaptigi gibi yeni cikacak 2020 model ve sonrakilerinin fiyatlarini ciddi dusuk fiyattan satisa baslanmasi bekleniyor.


    Sonucta Google hizmetleri calismayacak ...

    Turkiye'de emin olun bloke de koyar Google hizmetlerine hic sasirmam.

    Turkiye resmen de-facto Rusya in kucagina itilmistir. Yandex yani Rus Yandex in sikayeti ile Turkiye Avrupa Birligindeki sikyet eden ulkelerdeki gib kendi yerli alternatif ikame hizmetlerimiz olsaydi... Turkiye resmen Ruslar yardakciligina sayunmus. Tam bir rezalttir ve ucuzu de ... Google isin icinde Rusya olmasi ile elbette temkinli ...
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    danlabilic 55 dk.
    koskoca şirket bizim google ile bağımız yok bizi bağlamaz mı diyecek laubali bi şekilde abi siz iyi misiniz? gayet açık yalanladığı neyin tartışması bu?
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    dr20mouse 55 dk.
    Bu işten en az etkilencek olan şirket samsung. Şu dönemde iyi kar ederler asıl. Kendi uygulama mağazaları var, kendi cloud servisleri var üstüne birde ülkeye özel rom çıkarıyorlar zaten. Türkiye romundan google uygulamalarını çıkarmak sorun olmaz onlara.
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    Erasmus78 1 sa.
    Nasıl yani yalanlama?



    Yalanlamak anacı ile açıklama yapan adam;



    “Planlarımızda bir değişiklik yok. Gelişmeleri takip ediyoruz, gerekirse tekrar bilgilendirme yapacağız” şekilde mi açıklama yapar yoksa;



    “Planlarımızda bir değişiklik yok. Google ile rekabet kurumu arasındaki sorum bizi bağlamıyor. Karar ne olursa olsun yeni ürünlerimizi Türkiye’ye getirmeye devam edeceğimiz” şeklinde mi açıklama yapar?



    Samsung: “Durum değişmezse artık Türkiye’ye yeni ürünlerimi getirmeyeceğim” demek yerine yukarıdaki açıklamayı yapmış anlayana. Ama gördüğüm kadarı ile DH dahil pek anlayan yok.
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    Mutlak.Sıfır 2 sa.
    Telefon konusunda böyle büyük bir pazarı hiçbir şirket bırakmaz, bıraksa bile kendi zararına olur.
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    m_carleone82 2 sa. mgokhanozen
    Iyide onlarda google servis kullaniyor..

    Aynı durumdalar.
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    joven 2 sa.
    Böyle bir hata yapmak ticari aptallıktan öte birşey olamaz şöyle birşey olursa belki olabilir Google Türkiye ayağı kapanırsa bu olabilir.
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    mgokhanozen 2 sa.
    Insanimiz coktan xiaomi, oppo, huawei’yi benimsedi. Eksikligi hissedilmeyecektir.
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