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    Türkiye Rekabet Kurumu'ndan Google ile ilgili resmi açıklama geldi

    Türkiye Rekabet Kurulu'nun aldığı karar sonrası Google'ın Türkiye'dek Google Servilerine erişim engeli getirmesi ile ilgili Türkiye Rekabet Kurulu'ndan resmi açıklama geldi.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Google'ın Türkiye Rekabet Kurumu'nun aldığı karar sonrasında Google Servislerini Türkiye'den erişime kapatması sonrasında yaşanan tartışmalar bitecek gibi görünmüyor.
    Süreç tartışılmaya devam ederken Türkiye Rekabet Kurumu'ndan konu ile ilgili resmi basın açıklaması geldi. 
    Basın Açıklaması

    Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), Android işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09.02.2017 tarihinde Kurulumuzca soruşturma başlatılmıştır.

    Bu kapsamda temel olarak, Google’ın mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hâkimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşılmıştır.

    Yürütülen soruşturma sonucunda Google’ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir.

    Bu çerçevede, Google'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) uyarınca idari para cezası verilmiş, ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanınmıştır. İlgili süre 06.08.2019 tarihinde sona ermiş ve aynı tarihte Google ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur. Google tarafından sunulan değişikliklerin Rekabet Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde bu değişikliklerin soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google’a 07.11.2019 tarihinden itibaren Kanun’da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır.

    Google’ın soruşturmaya konu uygulamaları Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu olmuştur.  Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç Google’ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google’a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google'dan Kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir.

    Gelinen noktada Google’ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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    NorrecTV 5 sa. en beğenilen
    çok güzel açıklama olmuş daha ne desinler! hala bizde olayı başka yerlere çekmeye çalışan boş beyinler var yazık. ülkesine zerre değer vermeyen bu insanlar burada oturmuş konu saptırmaya çalışıyor. konuyu bile anlamıyorlar rekabet diyorlar haksız rekabet ama tabi kendileri ileride bir şirket sahibi olacağını ve haksız rekabete maruz kalmanın ne demek olduğunu bile düşünme kapasiteleri yok hayallerinde bile kuramayacakları kadar zor.. onlar en büyük meslekleri sosyal medya da ülkesini aşağılamak. yazık.
    çok güzel açıklama olmuş daha ne desinler! hala bizde olayı başka yerlere çekmeye çalışan boş beyinler var yazık. ülkesine zerre değer vermeyen bu insanlar bura...
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    1 Yanıt Yanıtla +111
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    DH Misafiri 5 sa.
    Sn. Google öde geç, mağdura oynama ya
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    KoşanBalık 5 sa.
    Son cümle herşeyin özeti. Diğer ülkelerde nasıl uyuyorsan yargı kararlarına bizde de uyacaksın
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    1 Avatar
    Nightmare70 15 sn.
    Eskiden bu forumu takip ederdim 2000'li yılların başından beri. Görüyorum ki artık siyasi bir forum olmuş. Özellikle yorumlardaki atışmalar çok iğrenç. Soğudum buradan..
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    evox10 18 dk.
    Türkiyede herkes rekabete uydu sıra geldi Google a Google Türkiyede deli Dumrul gibi vergi topladığın insanlara benzemez.Alır façanı aşağı ey AKP hükümeti.
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    ironman68 38 dk.
    İos Aplle a ait bir işletim sistemi ve Apple a şunu ekle bunu çıkar diyebiliyormusun? android işetim sistemi de google a ait tabiki kendisi daha avantajlı olacaktır sistemi geliştiren, dünyaya kabul ettiren tüm yatırımlarını yapan Google, Yandexin şikayeti üzerine yaşanan bir sorun bu alternatif bir işletim sistemimiz yok, kendi servislerimiz yok, son derece dezavantajlı bir durumdayken tüm halkın kötü etkileneceği bir karar almak nekadar mantıklıdır?
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    DEMİRCİEFE 1 sa.
    elektronık,agır sanayıı,uzay sanayi gibi konularda ilerleyemezsek dünyada hiç bir ülke bizi salllamaz.en az ispanya veya italya düzeyine ( g. koreyı saymıyorum bile.) gelmeliyız. Tek yol bu..BAŞKA ÇARE YOK..GERİS BOŞ İŞLER..
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    Erzurum lu 1 sa.
    Google artık tamamen reklam odaklı. Arama sonuçları kim parayı bastırıyor ise ondan yana. Hatta alışveriş haricinde sonuç donmeyen aramalarla veya kelalaka sonuçlarla karşılaşmak mümkün. Örneğin. "iki peni ile ne alınır? "
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    clio 1.2 16 v 1 sa.
    Sabahtan beri gboard durduruldu hatası veriyor bununla bir ilgisi olabilir mi.sorunu nasıl çözücem.
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    selocanq 1 sa. Ma-Fevka'l-Afak
    Sen hiç olayı anlamamışsın sanırım sorun parayı ödemek değil. Google servislerinin kalmasını sağlamak.
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    selocanq 1 sa. Turkforce
    Herşey tamam da google nin tekellesme nedeni uygulamaları Onyuklu vermesi değil ne yazıkki rakipsiz olması. Bugün bir youtubenin bir google arama motorunun bir gmail in önüne geçecek tercih sebebi olacak bir uygulama var mıdır ki? Ama evet google bu konuda tekel. Eee o zaman zaman neyi diretiyor o yaa anlamıyorum. Ama anlamadığım başka birşey de diğer marka ve sistemler. En anlamadığım konu da google play. Hayırlısı bakalım nolcak.
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    IUnknown 2 sa.
    Ak parti bu ülke de bu kadar oy alıyor örneği buradaki yorumlardan görünüyor. Rus uçağını düşürdüğümüzde de aynısı olmuş. Hep hamaset. Sonra hepsi ruslara gtnü yiyeyim ayağına geldi. Aynısı şimdi olacak. Kafa basmıyor ki. Olay haklı haksız tartışması değil. "Gücün var mı yok mu?" tartışması. Bu işten kim daha çok zarar görecek. Sonucu görecez. Ama değişmeyen bişey olacak. Devlet ya da siyasi tarafında alınan ve sonunca hep bizim zarar gördüğümüz kararları hamaset ile destekleyen bu yığınlar her zaman olduğu gibi bu ortadoğu çukurunda kaybedecek.
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    melihguler 1 sa. IUnknown
    Net olarak daha komik yazamazdın. Hayatımda gördüğüm ender acizlikte. Tebrikler artık medenisiniz.
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    alito 2 sa.
    Milli Piyango'da dönen dolaplar için de aynı şeyi yapacak mısın TRK? Kaç haftadır çıkmayıp, devretmeyen bilet paralarının hesabı sorulacak mı? Geçen yılın büyük ikramiye sahibi nerede? Neden parasını almadı araştıracak mısın?
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