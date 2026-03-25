OnePlus 15T tanıtıldı: Kompakt tasarım ve 7.500 mAh batarya bir arada!

OnePlus 15T neler sunuyor?
OnePlus 15T, 6.32 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. 165Hz’e kadar adaptif yenileme hızı sunan bu panel, yalnızca 1.1 mm inceliğinde simetrik çerçevelere sahip. Gelişmiş parlaklık teknolojileri, 1 nit seviyesine kadar düşebilen minimum parlaklık, 3840Hz PWM karartma ve düşük mavi ışık sertifikası da ekranın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ekran, Oppo Crystal Shield Glass ile korunuyor.
Yazılım tarafında Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelen telefon, gelişmiş yapay zeka özellikleri, oyun asistanı ve cihazlar arası bağlantı gibi yenilikler sunuyor. Şirket, cihaz için 4 büyük Android güncellemesi dahil toplam 5 yıl yazılım desteği vadediyor.
Kompakt yapısına rağmen cihazda 7500 mAh kapasiteli oldukça büyük bir batarya yer alıyor. Bu batarya, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj, oyun sırasında ısınmayı azaltan bypass şarj ve hem kablolu hem kablosuz ters şarj özelliklerini destekliyor.
Dayanıklılık tarafında IP66, IP68 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey koruma sunan cihazda ayrıca ekran altı 3D ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler ile 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve GPS gibi güncel bağlantı seçenekleri de yer alıyor.
OnePlus 15T fiyatı
Telefon, Healing White Chocolate, Pure Cocoa ve Relaxing Matcha olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. OnePlus 15T şu anda Çin’de ön siparişe açılmış durumda ve resmi satışlar 25 Mart itibarıyla başlayacak. Fiyatlandırma ise şöyle:
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 4299 yuan (624 dolar)
- 16 GB RAM + 256 GB depolama: 4599 yuan (669 dolar)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 4899 yuan (712 dolar)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 5199 yuan (754 dolar)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 5699 yuan (830 dolar)
OnePlus 15T özellikleri
- Ekran: 6.32 inç, 1216 x 264 piksel, 165Hz, 3600 nit, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP, f/1.8, 1/1.56" (birincil) + 50MP, f/2.8, 3.5x zum (periskop telefoto)
- Ön kamera: 16MP, f/2.4
- Batarya: 7500 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi sensör
- Yazılım: Android 16, ColorOS 16
- Diğer: IP69/68K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik)
- Boyut ve ağırlık: 150.6 x 71.8 x 8.4 mm, 194 g
