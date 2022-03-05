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    Bilgisayar korsanları Samsung'un 190 GB'lık gizli verisini internete sızdırdı

    Siber saldırıya uğrayan Samsung'un 190 GB boyutunda gizli verileri internete sızdırıldı. Torrent aracılığı ile yayınlanan veriler arasında biyometrik kilit açma algoritması da var.
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    Samsung'un 190 GB'lık gizli verileri internete sızdırıldı
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 190 GB boyutunda gizli verileri çalındı. Saldırıyı üstlenen Lapsus$ isimli hacker grubu çalınan tüm verileri torrent aracılığı ile yayınlarken, kurban listesine Nvidia'dan sonra ikinci büyük şirketi eklemiş oldu.

    Üç arşiv dosyası şeklinde indirmeye sunulan bilgiler arasında son derece hassas veriler ve kaynak kodları bulunuyor. Bilgisayar korsanları dosyaları yayınlamadan önce Samsung'u hacklediğini ispat etmek için C/C++ kod bölümlerini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı.

    Samsung'un 190 GB'lık gizli verileri internete sızdırıldı
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    Biyometrik kilit açma algoritması çalındı

    Artık torrent ağı üzerinden herkesin erişimine açık olan 190 GB'lık sızıntı çok sayıda kişi tarafından indirilmiş durumda. İçeriğinde gizli kaynak kodları ve biyometrik kilit açma algoritması da dahil olmak üzere Samsung'a büyük zarar verebilecek veriler yer alıyor:

    • Donanım kriptografisi, ikili şifreleme ve erişim kontrolünde kullanılan Trusted Applet (TA) kaynak kodları
    • Biyometrik kilit açma işlemleri için tasarlanmış tüm algoritmalar
    • En son Samsung cihazları için bootloader kaynak kodları
    • Qualcomm'dan gizli kaynak kodu
    • Samsung'un aktivasyon sunucularının kaynak kodu
    • API'ler ve hizmetler dahil olmak üzere Samsung hesaplarını yetkilendirmek ve doğrulamak için kullanılan teknolojinin tam kaynak kodu

    Samsung'un 190 GB'lık gizli verileri internete sızdırıldı

    Lapsus$ hacker grubunun verileri sızdırmadan önce Güney Koreli teknoloji devinden herhangi bir fidye isteyip istemediğini henüz belli değil. Samsung yetkililerinin şu anda durumu ve hasarın boyutunu değerlendirmeye çalıştıkları bildiriliyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsungs-secret-data-leaks-devastating-cyberattack/ https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-leak-190gb-of-alleged-samsung-data-source-code/
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 3 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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