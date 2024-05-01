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    Anlık Bildirim

    Mobil klavyelerde büyük risk: 1 milyar kullanıcı tehdit altında

    Samsung, Honor, Xiaomi gibi mobil cihaz markalarının kullandığı klavye uygulamalarında büyük bir risk ortaya çıkarıldı. Üreticiler konudan haberdar edilmiş durumda. 
    Mobil klavye Tam Boyutta Gör
    Günümüzde tamamen dokunmatik hale gelen mobil cihazlarda mobil klavye kullanımı artık zorunlu hale geldi. Bununla birlikte uygulamaların sistemle olan etkileşiminde büyük riskler bulunduğu ortaya çıktı.

    Mobil klavyelerde büyük risk

    Citizen Labs tarafından yapılan araştırmaya göre mobil uygulamalar kullanıcıların tuş hareketlerini şifrelenmemiş olarak düz metin halinde sisteme iletiyor. Bu iletim esnasında araya girerek verileri okumak mümkün olabiliyor.

    Bu açık Tencent (QQ Pinyin), Baidu (IME), iFlytek (IME), Samsung (Android Keyboard), Xiaomi (Baidu, iFlytek ve Sogou kullanıyor), OPPO, Vivo ve Honor gibi markaların mobil klavyelerinde tespit edilmiş. Bu da 1 milyardan fazla kullanıcı anlamına geliyor.

    Araştırmada sadece Huawei’nin klavyeleri güvenli bulunmuş. Google ve Apple klavyelerinin bulut tabanlı iletişim özellikleri olmadığı için analiz edilememiş. Üreticiler 1 Nisan tarihinden bu yana tehlikenin farkında. Honor ve Tencent yakın dönemde bir yama yayınlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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