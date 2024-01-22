Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Bir dönem Intel’de çalışmış teknoloji analisti Avi Greengart, Samsung Galaxy Ring deneyimlerini paylaştı. Greengart’a göre Galaxy Ring, inanılmaz derecede hafif bir yüzük ve üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Akıllı yüzük, çeşitli boyutlarda sunulacak ve bu yılın sonlarında satışa sunulacak.
Samsung’un paylaştığı görsellere göre Galaxy Ring, bir kalp atış hızı monitörü ve şarj için pogo pinlerine sahip. Samsung MX başkanı TM Roh, bazı insanların uyurken akıllı saat takmayı sevmediğini, bu nedenle Galaxy Ring gibi bir cihazın bu tür kullanıcılar için daha rahat ve kullanışlı olacağını söylemişti. Bu bağlamda Galaxy Ring, büyük olasılıkla kalp atış hızı/SpO2 takibi, uyku takibi ve egzersiz takibi özelliklerine sahip olacak ve veriler Samsung Sağlık uygulamasıyla senkronize edilecek.
Galaxy Ring’in daha doğru sağlık, uyku ve egzersiz takibi verileri sunmak için Galaxy Watch ile birlikte çalışması mümkün. Bu arada Oura Ring, şu an piyasadaki en iyi akıllı yüzük olarak geçiyor. Samsung ise yüzük şeklinde fitness takip cihazı sunan ilk büyük teknoloji markası oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.