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    Anlık Bildirim

    Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

    Samsung, Galaxy S24 serisini tanıttığı Unpacked 2024 etkinliği sonunda Galaxy Ring'i gösterdi ancak özellikleri, fiyatı, çıkış tarihini paylaşmadı. Akıllı yüzük hakkında bilgiler gelmeye başladı.
    Samsung Galaxy Ring beklenen özellikleri & çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçen hafta Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde yüzük şeklindeki ilk fitness ve sağlık takipçisini tanıttı. Şirket Galaxy Ring'in tasarımını gösterdi ancak hiçbir detayını paylaşmadı. Yeni rapor, Galaxy Ring akıllı yüzük modeline ilişkin tüm detayları ortaya çıkardı.

    Bir dönem Intel’de çalışmış teknoloji analisti Avi Greengart, Samsung Galaxy Ring deneyimlerini paylaştı. Greengart’a göre Galaxy Ring, inanılmaz derecede hafif bir yüzük ve üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Akıllı yüzük, çeşitli boyutlarda sunulacak ve bu yılın sonlarında satışa sunulacak.

    Samsung’un paylaştığı görsellere göre Galaxy Ring, bir kalp atış hızı monitörü ve şarj için pogo pinlerine sahip. Samsung MX başkanı TM Roh, bazı insanların uyurken akıllı saat takmayı sevmediğini, bu nedenle Galaxy Ring gibi bir cihazın bu tür kullanıcılar için daha rahat ve kullanışlı olacağını söylemişti. Bu bağlamda Galaxy Ring, büyük olasılıkla kalp atış hızı/SpO2 takibi, uyku takibi ve egzersiz takibi özelliklerine sahip olacak ve veriler Samsung Sağlık uygulamasıyla senkronize edilecek.

    Galaxy Ring’in daha doğru sağlık, uyku ve egzersiz takibi verileri sunmak için Galaxy Watch ile birlikte çalışması mümkün. Bu arada Oura Ring, şu an piyasadaki en iyi akıllı yüzük olarak geçiyor. Samsung ise yüzük şeklinde fitness takip cihazı sunan ilk büyük teknoloji markası oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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