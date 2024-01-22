Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçen hafta Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde yüzük şeklindeki ilk fitness ve sağlık takipçisini tanıttı. Şirket Galaxy Ring'in tasarımını gösterdi ancak hiçbir detayını paylaşmadı. Yeni rapor, Galaxy Ring akıllı yüzük modeline ilişkin tüm detayları ortaya çıkardı.

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Bir dönem Intel’de çalışmış teknoloji analisti Avi Greengart, Samsung Galaxy Ring deneyimlerini paylaştı. Greengart’a göre Galaxy Ring, inanılmaz derecede hafif bir yüzük ve üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Akıllı yüzük, çeşitli boyutlarda sunulacak ve bu yılın sonlarında satışa sunulacak.

Samsung’un paylaştığı görsellere göre Galaxy Ring, bir kalp atış hızı monitörü ve şarj için pogo pinlerine sahip. Samsung MX başkanı TM Roh, bazı insanların uyurken akıllı saat takmayı sevmediğini, bu nedenle Galaxy Ring gibi bir cihazın bu tür kullanıcılar için daha rahat ve kullanışlı olacağını söylemişti. Bu bağlamda Galaxy Ring, büyük olasılıkla kalp atış hızı/SpO2 takibi, uyku takibi ve egzersiz takibi özelliklerine sahip olacak ve veriler Samsung Sağlık uygulamasıyla senkronize edilecek.

Galaxy Ring’in daha doğru sağlık, uyku ve egzersiz takibi verileri sunmak için Galaxy Watch ile birlikte çalışması mümkün. Bu arada Oura Ring, şu an piyasadaki en iyi akıllı yüzük olarak geçiyor. Samsung ise yüzük şeklinde fitness takip cihazı sunan ilk büyük teknoloji markası oldu.

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