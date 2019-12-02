Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı

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Bu yıl bazı ülkelerde 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, 5G özellikli akıllı telefonlarda bir artış görüldü. Birçok teknoloji üreticisi, akıllı telefonlarına bu teknolojiyi eklemek için çalışmalara başlamış olsa da, Samsung'un işi ileriye götürerek, 5G destekli tabletini piyasaya sürmek üzere olduğunu söyleyebiliriz.

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Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek

Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı'nın (NRRA) web sitesindeki bilgilere bakılırsa, Samsung Galaxy Tab S6 5G çok yakında geliyor. Ülkede 5G'nin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Samsung, 5G destekli tabletini kullanıcılarla buluşturmak üzere. Tabletin SM-T866N model numarasını taşıdığı belirtilirken, Snapdragon 855 yonga seti ile geleceği ifade ediliyor.

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İnce bir tasarıma sahip olacağı belirtilen Samsung Galaxy Tab S6 5G'nin ayrıca 10,5 inçlik bir Süper AMOLED ekranla geleceği belirtilmiş. Bunun yanında 7.300 mAh kapasiteli pile sahip olacağı söylenen tabletin, 650 dolardan satılan Wi-Fi özellikli modeline göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Cihazın resmi çıkış tarihi ise henüz belirtilmiş değil.

https://mspoweruser.com/galaxy-tab-s6-5g-show-up-on-nrra-website/