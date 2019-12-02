Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı

    Samsung Galaxy Tab S6 5G henüz resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı'nın web sitesinde tüm detaylarıyla birlikte ortaya çıktı.
    1 hf.
    1,9b
    1
    7
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Bu yıl bazı ülkelerde 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte, 5G özellikli akıllı telefonlarda bir artış görüldü. Birçok teknoloji üreticisi, akıllı telefonlarına bu teknolojiyi eklemek için çalışmalara başlamış olsa da, Samsung'un işi ileriye götürerek, 5G destekli tabletini piyasaya sürmek üzere olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı"

    Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek

    Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı'nın (NRRA) web sitesindeki bilgilere bakılırsa, Samsung Galaxy Tab S6 5G çok yakında geliyor. Ülkede 5G'nin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Samsung, 5G destekli tabletini kullanıcılarla buluşturmak üzere. Tabletin SM-T866N model numarasını taşıdığı belirtilirken, Snapdragon 855 yonga seti ile geleceği ifade ediliyor.

    Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    İnce bir tasarıma sahip olacağı belirtilen Samsung Galaxy Tab S6 5G'nin ayrıca 10,5 inçlik bir Süper AMOLED ekranla geleceği belirtilmiş. Bunun yanında 7.300 mAh kapasiteli pile sahip olacağı söylenen tabletin, 650 dolardan satılan Wi-Fi özellikli modeline göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Cihazın resmi çıkış tarihi ise henüz belirtilmiş değil.



    https://mspoweruser.com/galaxy-tab-s6-5g-show-up-on-nrra-website/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kakarikikiri 1 hf.
    6200e aldım 2 hafta önce 3. nesil 12.9" ipadi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    "650 dolardan satılan Wi-Fi özellikli modeline göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor" diyor, o niye? WiFi özellikli olanın daha ucuz olması gerekmiyor mu?!
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    onboardx 1 hf.
    Tab S6 kullanıyorum 5g bize uymaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xit 1 hf. onboardx
    bende s5e kullanıyorum on numara tablet yapmışlar. tablet ince, çerçeveleri ince, kendi hafif 2 saatte %100 şarj oluyor. ipad 11'den ise yarı yarıya ucuz tam tablet...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Black Widow filminden ilk fragman geldi 1 hf. Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir 1 hf. Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 1 hf. Her yeri RGB ışıklı oyuncu bilgisayarı | Asus ROG Strix G incelemesi 1 hf. Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden "anlamlı" tepki 1 hf. Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti 1 hf. Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı 1 hf. Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir 1 hf. 2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Tiger işlemcili AGM H2 akıllı telefon duyuruldu 1 hf. BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak 1 hf. Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek 1 hf. Amazon Web Services (AWS), kuantum hesaplama servisi Braket'i başlattı 1 hf. 2019'un en iyileri Apple'dan ödüllerini aldı 1 hf. PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı 1 hf. Astronomide bir ilk: Ay'ın 'uzak tarafına' yerleştirilen radyo teleskobu çalışmalara başladı 1 hf. Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı 1 hf. Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı Sonraki Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı 1 hf. Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı 1 hf. Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch, iOS desteğine kavuştu 1 hf. CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül 1 hf. iPhone 11 alınır mı? “iPhone 11 incelemesi” 1 hf. Avatar: Pandora Rising gelecek yıl indirmeye sunulacak 1 hf. Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak 1 hf. DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı 1 hf. Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi 1 hf. AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı 1 hf. Netflix’te +18 içeriklere PIN kodu geliyor 1 hf. Redmi Note 8 serisi 10 milyon satış barajını geçti 1 hf. Sıfırdan zirveye Microsoft Excel kursu yalnızca 24,99 TL 1 hf. Türkiye'de en çok hangi otomobil markaları kiralanıyor? 1 hf. Galaxy S11 ekran paneli sızdırıldı, telefonun ön tasarımı açığa çıktı 1 hf. Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti patlama yaptı 1 hf. Trafikte yeni dönem: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara otomatik ceza kesilecek 1 hf. Star Citizen oyunu 250 milyon dolar fonlama barajını geride bıraktı 1 hf. En büyük Alman perakendecide AMD yüzde 82 paya sahip 1 hf. Avustralya, telefon kullanan sürücüleri yapay zekâ destekli kameralar ile tespit ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim