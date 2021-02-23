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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un artırılmış gerçeklik gözlüklerinin reklam filmi ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı AR gözlüklerinin tanıtım filmi, cihazların dikkat çeken özelliklerini ortaya koyuyor.
    23 Şubat 2021, 01:00 (2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un artırılmış gerçeklik gözlüklerinin reklam filmi ortaya çıktı
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    Lansman tarihine henüz çok var ancak Samsung AR Glasses ve Glasses Lite adlı artırılmış gerçeklik gözlüklerinin tanıtım filmi şimdiden sızdırıldı. İçeriden öğrenenlere göre, şirket sadece aktif olarak orijinal bir ürün geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sunumuna da hazırlanıyor.

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    Tanıtım tarihi henüz belli değil

    Videoda sunulan aksesuar, üç boyutlu dijital nesneleri artırılmış gerçeklikte görmenizi sağlıyor. Reklam filminde de görüldüğü üzere cihaz, film izleme, görüntülü sohbette kullanma veya geleneksel ekranı olmayan bir bilgisayarda çalışma yeteneği olan büyük bir sanal monitör olarak da kullanılabiliyor. Ek olarak, video güneş gözlüğü modunu da göstermekte.

    Ayrıca bu arıtırlmış gerçeklik gözlükleriyle, kullanıcılar dron'larını da rahatlıkla kontrol edebilecekler. Samsung Glasses Lite'ın bir akıllı saat ile etkileşimine de dikket çekilmiş. Teknolojinin karmaşıklığı, yani işlemci ve batarya gereksinimleri göz önüne alındığında, bu tür AR gözlüklerinin ticari bir cihaz olarak yaygınlaşmasının birkaç yılı bulabileceği düşünülüyor.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 10 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 11 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 11 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel valla Hololens i düşününce eğer piyasada rakipler artarsa birkaç sene içinde normal gözlük gibi olacaklarına inanıyorum.
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