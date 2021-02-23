Samsung'un artırılmış gerçeklik gözlüklerinin reklam filmi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Lansman tarihine henüz çok var ancak Samsung AR Glasses ve Glasses Lite adlı artırılmış gerçeklik gözlüklerinin tanıtım filmi şimdiden sızdırıldı. İçeriden öğrenenlere göre, şirket sadece aktif olarak orijinal bir ürün geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sunumuna da hazırlanıyor.

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Tanıtım tarihi henüz belli değil

Videoda sunulan aksesuar, üç boyutlu dijital nesneleri artırılmış gerçeklikte görmenizi sağlıyor. Reklam filminde de görüldüğü üzere cihaz, film izleme, görüntülü sohbette kullanma veya geleneksel ekranı olmayan bir bilgisayarda çalışma yeteneği olan büyük bir sanal monitör olarak da kullanılabiliyor. Ek olarak, video güneş gözlüğü modunu da göstermekte.

Ayrıca bu arıtırlmış gerçeklik gözlükleriyle, kullanıcılar dron'larını da rahatlıkla kontrol edebilecekler. Samsung Glasses Lite'ın bir akıllı saat ile etkileşimine de dikket çekilmiş. Teknolojinin karmaşıklığı, yani işlemci ve batarya gereksinimleri göz önüne alındığında, bu tür AR gözlüklerinin ticari bir cihaz olarak yaygınlaşmasının birkaç yılı bulabileceği düşünülüyor.

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