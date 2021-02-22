Apple'ın üçüncü nesil AirPods kulaklık modelinin fotoğrafları sızdı

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Üçüncü nesil olduğu iddia edilen AirPods kablosuz kulaklıkların fotoğrafları yayınlandı. Görseller sadece kulaklığın kendisini değil aynı zamanda şarj kutusunu da gösteriyor.

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Genel olarak, fotoğraf ve render görüntüsü, Apple'ın yeni nesil kulaklıkları hakkında bilinenlerle uyuşuyor diyebiliriz. Bloomberg daha önce yeni AirPods'ların daha kısa sap ve silikon uçlara sahip olacağını bildirmişti. Pro sürümünde bulunan aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmayacağı da söyleniyordu.

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Piyasaya çıkış tarihi belli değil

Kaynaklar, yeni kulaklıkların AirPods Pro'da halihazırda mevcut olan basınç sensörü ile donatılacağını yazıyor. Bu sistem, uzun süreli kullanımın verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmak için kulaktaki basıncı eşitlemek için tasarlanmış. Şarj kutusuna gelince ise köşeleri AirPods Pro modeline kıyasla daha az keskin olacak. Ayrıca bir şarj LED göstergesine sahip olacağı da dikkat çekiyor.

AirPods 3, AirPods Pro gibi dokunmatik kontrollere de sahip olabilir. Her kulaklığın bir dokunmatik yüzeye sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca kulaklık modelinin 5 saatlik pil ömrüne sahip olacağı da sızan bilgiler arasında. Apple'ın yeni nesil AirPod'ları ne zaman piyasaya süreceği ise henüz belli değil.

https://www.engadget.com/apple-airpods-third-generation-leak-205121774.html

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