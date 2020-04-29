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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak

    Samsung tarafından yapılan yeni ticari marka başvurusu, şirketin bir sonraki kablosuz kulaklığının ismini açığa çıkardı. Galaxy Buds X nispeten uygun bir fiyat etiketi taşıyacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak
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    Bu ayın başlarında Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının görüntüleri internete düşmüştü. Fasülye tanesine benzeyen tasarımı ile dikkat çeken kulaklıkla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor"

    Gelen bilgilere göre cihaz Galaxy Buds X adı altında piyasaya sürülecek. Samsung Electronics'in tescil başvurusunda bulunduğu isim henüz resmi olarak doğrulanmadı. Yeni kulaklık aktif gürültü azaltma özelliği ve çok cazip bir fiyat etiketiyle gelecek.

    Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak
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    Uygun fiyatla gelecek

    Güney Koreli şirketin Galaxy Buds X'i 150 dolardan daha düşük bir fiyata satmayı planladığı bildiriliyor. Yani Galaxy Buds+ modelinden bile daha ucuz olabilir. Ancak buna rağmen yetenekleri sınırlı olmayacak.

    Galaxy Buds X'in teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla ayrıntı yok. Yeni kulaklığın bu yılın ikinci yarısında amiral gemisi Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.



    https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-noemt-next-gen-oortelefoontjes-galaxy-budsx-geen-grap/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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