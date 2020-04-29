Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds X olacak

Tam Boyutta Gör

Bu ayın başlarında Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının görüntüleri internete düşmüştü. Fasülye tanesine benzeyen tasarımı ile dikkat çeken kulaklıkla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Apple AirPods'a sağlam rakip geliyor: Samsung Buds

Ayrıca Bkz. "Exynos 990 yetmedi: Samsung, Galaxy Note 20 için daha gelişmiş bir işlemci hazırlıyor"

Gelen bilgilere göre cihaz Galaxy Buds X adı altında piyasaya sürülecek. Samsung Electronics'in tescil başvurusunda bulunduğu isim henüz resmi olarak doğrulanmadı. Yeni kulaklık aktif gürültü azaltma özelliği ve çok cazip bir fiyat etiketiyle gelecek.

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatla gelecek

Güney Koreli şirketin Galaxy Buds X'i 150 dolardan daha düşük bir fiyata satmayı planladığı bildiriliyor. Yani Galaxy Buds+ modelinden bile daha ucuz olabilir. Ancak buna rağmen yetenekleri sınırlı olmayacak.

Galaxy Buds X'in teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla ayrıntı yok. Yeni kulaklığın bu yılın ikinci yarısında amiral gemisi Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-noemt-next-gen-oortelefoontjes-galaxy-budsx-geen-grap/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.