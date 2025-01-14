ColorOS 15 hazır: İşte güncelleme alacak Oppo telefonlar

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Tam Boyutta Gör Google'ın Android 15’i duyurmasının ardından, akıllı cihaz üreticilerinin çalışmaları da bu yönde hız kazandı. Şimdi bu markalar arasından Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15 sürümünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor ve dağıtım resmen başladı. İşte güncelleme alacak modeller ve daha fazlası...

ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar

ColorOS 15'in Kasım 2024'te duyurulmasının ardından, kademeli olarak uygun Oppo telefonlara ve tabletlere ulaşmaya devam ediyor. Son olarak güncelleme alacak yeni cihaz grubu açıklandı. Bu listede ise, Oppo Reno12, Reno 11, Oppo A80 5G, A60 5G, Oppo A3 5G, Oppo Find N3 ve Pad 3 serileri yer alıyor. Hemen aşağıdan detaylı listeye göz atabilirsiniz.

Oppo Reno12 FS 5G

Oppo Reno11 5G

Oppo Reno12 5G

Oppo Reno12 Pro 5G

Oppo Reno12 F 5G

Oppo Reno11 F 5G

Oppo Reno11 Pro 5G

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo F27

Oppo F25 Pro 5G

Oppo K12x 5G

Oppo A80 5G

Oppo A60 5G

Oppo A3 5G

Oppo A3 Pro 5G

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2 Flip

Oppo Pad 3 Pro

Oppo Pad 2

ColorOS 15 yenilikler

ColorOS 15 güncellemesi ile kilit ekranı ve kontrol merkezi yenilenmiş bir tasarıma geçiyor. Kullanıcılar kilit ekranında saati farklı konumlara taşıyabilecek, farklı saat fontları seçebilecek ve widget ekleyebilecek. Bu arada kontrol merkezi de daha büyük Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri ile yeniden tasarlanacak. Ayrıca güncelleme, yeni simgeler ve duvar kağıtlarını beraberinde getiriyor.

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Diğer tarafta Android 15’ten gelen bazı özellikler de ColorOS 15’te yer alıyor. Örneğin, hırsızlık tespit kilidi, cihaz çalındığında verileri korumak için cihazın otomatik olarak kilitlenmesini sağlayacak. Bunun dışında uydu bağlantı desteği, yapay zeka entegrasyonları ve uygulama arşivleme gibi yeni özellikler de kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda.

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ColorOS 15 hazır: İşte güncelleme alacak Oppo telefonlar