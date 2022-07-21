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    Samsung, katlanır telefon satışlarında ne kadar başarılı oldu?

    Samsung katlanır telefonları ülkemizde olmasa da yurt dışında ilgi görüyor gibi. Unpacked öncesi, Samsung’un Mobil Deneyim İş Başkanı Roh, şirketin katlanır telefonlardaki başarısına dikkat çekti.
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    samsung katlanır telefon satışları

    Yaklaşan Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde gecenin yıldızları muhtemelen katlanır telefonlar olacak. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerinin tasarımları ve özelliklerini resmi olarak görmemize çok kısa süre kaldı. Peki, Samsung’un katlanır telefon modelleri ne kadar ilgi görüyor?

    Samsung’da mobil deneyim iş başkanı olarak görev yapan TM Roh’a göre, 2019’da ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu piyasaya süren Samsung, sektörün geleceğini değiştiren marka oldu.

    Katlanır telefon satışlarında artış

    Roh’un paylaştığı bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 10 milyon adet Samsung katlanır telefon sevkiyatı gerçekleşti. Önceki yıla kıyasla %300’lük artış sağlandığı ve Samsung’un katlanabilir telefonları daha fazla kullanıcıya ulaştırma hedefine daha da yaklaştığı belirtildi.

    En popüler model: Galaxy Z Flip 3

    Samsung’un en popüler katlanabilir telefon modelini merak edenler için, katlanabilir kapaklı model Galaxy Z Flip 3 şirketin katlanabilir telefon satışlarının %70’ini oluşturdu. Cihazın fiyatı ve tasarımı göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. 2021 sonlarına doğru Samsung, Z Flip 3 satışlarının şirketin beklentilerini aştığını söyledi. Roh’a göre kullanıcılar katlanabilir telefon modellerine daha fazla ilgi gösterecek.

    Galaxy Unpacked etkinliğinde tabii ki yalnızca Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 katlanır telefonları görmeyeceğiz. Samsung’un yeni kulaklıkları ve akıllı saatleri de 10 Ağustos’da tanıtılacak.

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    TheJudgé 13 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 23 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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