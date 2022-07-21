Samsung, katlanır telefon satışlarında ne kadar başarılı oldu?

Yaklaşan Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde gecenin yıldızları muhtemelen katlanır telefonlar olacak. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerinin tasarımları ve özelliklerini resmi olarak görmemize çok kısa süre kaldı. Peki, Samsung’un katlanır telefon modelleri ne kadar ilgi görüyor?

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün basın görselleri sızdırıldı 22 sa. önce eklendi

Samsung’da mobil deneyim iş başkanı olarak görev yapan TM Roh’a göre, 2019’da ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu piyasaya süren Samsung, sektörün geleceğini değiştiren marka oldu.

Katlanır telefon satışlarında artış

Roh’un paylaştığı bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 10 milyon adet Samsung katlanır telefon sevkiyatı gerçekleşti. Önceki yıla kıyasla %300’lük artış sağlandığı ve Samsung’un katlanabilir telefonları daha fazla kullanıcıya ulaştırma hedefine daha da yaklaştığı belirtildi.

En popüler model: Galaxy Z Flip 3

Samsung’un en popüler katlanabilir telefon modelini merak edenler için, katlanabilir kapaklı model Galaxy Z Flip 3 şirketin katlanabilir telefon satışlarının %70’ini oluşturdu. Cihazın fiyatı ve tasarımı göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. 2021 sonlarına doğru Samsung, Z Flip 3 satışlarının şirketin beklentilerini aştığını söyledi. Roh’a göre kullanıcılar katlanabilir telefon modellerine daha fazla ilgi gösterecek.

Galaxy Unpacked tarihi belli oldu 1 gün önce eklendi

Galaxy Unpacked etkinliğinde tabii ki yalnızca Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 katlanır telefonları görmeyeceğiz. Samsung’un yeni kulaklıkları ve akıllı saatleri de 10 Ağustos’da tanıtılacak.

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