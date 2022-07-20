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    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün basın görselleri sızdırıldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacak. Samsung Unpacked etkinliğine sayılı günler kala Galaxy Z Fold 4'ün basın görselleri internete düştü.
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    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün basın görselleri sızdırıldı
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    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerini 10 Ağustos 2022 tarihinde düzenleyeceği Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Galaxy Z Fold 4'ün basın görselleri internete düştü.

    Yeni model herhangi bir büyük tasarım değişikliği getirmeyecek. Katlanabilir telefonun önceki modelden daha ince ve hafif olması bekleniyor. Ayrıca ekran kırışıklığı Fold 3'e kıyasla daha az belirgin olacak. Bununla birlikte menteşeler de ekstra dayanıklılık için elden geçirilmiş olabilir.

    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün basın görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Z Fold 4 hakkında bildiklerimiz

    Basın görselleri cihazın bej, mavi ve siyah olmak üzere en az üç renk seçeneği ile çıkış yapacağını gösteriyor. Gelen bilgiler Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacağı yönünde. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pilden de bahsediliyor.

    Galaxy Z Fold 4, 120 Hz yenileme hızı sunan katlanabilir 7.6 inç AMOLED ekran taşıyacak. Dış tarafında ise 120 Hz'lik 6.2 inç AMOLED ekran yer alacak. Samsung'un önümüzdeki ay tanıtılacak yeni katlanabilir telefonlarının resmi duyurudan sadece birkaç hafta sonra satışa sunulması planlanıyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    billy brown 3 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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