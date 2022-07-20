Galaxy Unpacked etkinliği resmen duyuruldu

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Erken saatlerde Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtacağı Unpacked etkinliği ile ilgili sızdırılan davetiyenin ardından firma da resmi olarak duyuruyu yaptı. İlk etapta kullanıcının bulması gereken bulmacalar paylaşılıyor.

Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman?

Sızdırıldığı gibi 10 Ağustos 2022 tarihinde Samsung Unpacked etkinliği gerçekleştirilecek. Sızdırılan görsel henüz paylaşımlarda yer almıyor. Samsung biraz daha kullanıcıyı düşündürecek bulmacalara yer vermiş. Muhtemelen sonraki günlerde bu görselleri de paylaşacak.

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Etkinlikte Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 odak noktası olacak. Ekrandaki kıvrım izlerini daha da azaltacak yeni bir kaplama, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile daha yüksek performans, daha iyi kamera paketi beklenen özellikler arasında. Bunun haricinde Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Active akıllı saat modelleri de görücüye çıkacak.

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