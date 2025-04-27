Android'in yeni Bubble Bar özelliği telefonlarda çoklu görevi kolaylaştıracak

Yeni özellik mevcut bölünmüş ekran modunun ötesine geçerek, kullanıcıların aynı anda üç veya daha fazla uygulamayı kullanabilmesine olanak tanıyor. Özellikle küçük ekranlı telefonlarda daha verimli çoklu görev için faydalı olacak gibi görünüyor.
Bubble Bar şu anda Android 16 beta sürümünde test ediliyor. Google ayrıca baloncukları farklı kategorilere (mesaj, not, uygulama, kısayol) ayırmayı planlıyor. Böylece balonların işlevinin daha belirgin hale getirilmesi hedefleniyor.
Özellik kullanıma sunulduğunda, Android telefonlarda uygulamalar arasında geçiş yapmak çok daha hızlı ve esnek hale gelecek. Özellikle farklı uygulamalar arasında geçiş yapmayı seven kullanıcılar için büyük kolaylık getireceği kesin.
Kaynakça https://www.androidauthority.com/android-bubble-bar-on-phones-3547823/ https://www.androidauthority.com/android-bubble-bar-on-phones-3547823/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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