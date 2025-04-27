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    Android'in yeni Bubble Bar özelliği telefonlarda çoklu görevi kolaylaştıracak

    Google, Android’de çoklu görev (multitasking) deneyimini iyileştirmek için “Bubble Bar” isimli bir özellik geliştiriyor. Bu özellik sayesinde herhangi bir uygulama bir baloncuk olarak açılabilecek.

    Android'in yeni özelliği çoklu görevi kolaylaştıracak Tam Boyutta Gör
    Google, Android’de çoklu görev (multitasking) deneyimini iyileştirmek için “Bubble Bar” isimli bir özellik geliştiriyor. Bu özellik sayesinde herhangi bir uygulama bir baloncuk olarak açılabilecek ve ekranın sağ alt köşesinde yer alan balon çubuğundan kolayca erişilebilecek.

    Yeni özellik mevcut bölünmüş ekran modunun ötesine geçerek, kullanıcıların aynı anda üç veya daha fazla uygulamayı kullanabilmesine olanak tanıyor. Özellikle küçük ekranlı telefonlarda daha verimli çoklu görev için faydalı olacak gibi görünüyor.

    Bubble Bar şu anda Android 16 beta sürümünde test ediliyor. Google ayrıca baloncukları farklı kategorilere (mesaj, not, uygulama, kısayol) ayırmayı planlıyor. Böylece balonların işlevinin daha belirgin hale getirilmesi hedefleniyor.

    Özellik kullanıma sunulduğunda, Android telefonlarda uygulamalar arasında geçiş yapmak çok daha hızlı ve esnek hale gelecek. Özellikle farklı uygulamalar arasında geçiş yapmayı seven kullanıcılar için büyük kolaylık getireceği kesin.



    Kaynakça https://www.androidauthority.com/android-bubble-bar-on-phones-3547823/ https://www.androidauthority.com/android-bubble-bar-on-phones-3547823/
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