Samsung L şeklinde katlanabilir bir telefon patenti aldı

Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 modelleri ile büyük bir satış başarısı yakalayan Samsung’un yeni bir katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı. LetsGoDigiral ve Concept Creatortarafından render görüntüleri paylaşılan yeni patent, pencere şeklinde geriye doğru katlanabilir ve açılabilir bir ekran tasarımını içeriyor.
Kamera deneyimini arttırabilir
Telefonların arkasına konumlandırılan küçük ekran trendine yeni bir soluk getiren Samsung, görünüşe göre arkaya katlanabilen ekran ile fotoğrafların görüntülenmesini kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla birlikte iki katmanlı bir pil ve Galaxy Z modellerinde kullanılan Samsung UTG’ye (Ultra İnce Cam) ev sahipliği yapan cihazın, üçlü bir kamera tasarımı ve LED flaşı bulunuyor ancak patentte bunlar hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmiyor.
Samsung'un L şeklinde bir tasarıma sahip akıllı telefon modeli çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor olsa da, yeni patentin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..