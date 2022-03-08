Samsung L şeklinde katlanabilir bir telefon patenti aldı

Tam Boyutta Gör

Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 modelleri ile büyük bir satış başarısı yakalayan Samsung’un yeni bir katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı. LetsGoDigiral ve Concept Creatortarafından render görüntüleri paylaşılan yeni patent, pencere şeklinde geriye doğru katlanabilir ve açılabilir bir ekran tasarımını içeriyor.

Kamera deneyimini arttırabilir

Telefonların arkasına konumlandırılan küçük ekran trendine yeni bir soluk getiren Samsung, görünüşe göre arkaya katlanabilen ekran ile fotoğrafların görüntülenmesini kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla birlikte iki katmanlı bir pil ve Galaxy Z modellerinde kullanılan Samsung UTG’ye (Ultra İnce Cam) ev sahipliği yapan cihazın, üçlü bir kamera tasarımı ve LED flaşı bulunuyor ancak patentte bunlar hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmiyor.

Samsung, telefonların yavaşladığını doğruladı: Güncelleme yolda 3 gün önce eklendi

Samsung'un L şeklinde bir tasarıma sahip akıllı telefon modeli çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor olsa da, yeni patentin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung'un telefonlar için sıra dışı yeni patenti ortaya çıktı