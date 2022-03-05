Samsung, telefonların yavaşlatıldığını kabul etti: Yeni bir güncelleme paylaşılacak

Geçtiğimiz günlerde Galaxy telefonlarda bulunan Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS) ile 10.000’den fazla uygulamanın performansını kısıtladığı ortaya çıkan Samsung'dan, iddialara yanıt geldi.
Samsung tarafından sorun doğrulandı
İddiaların ortaya çıkması ile birlikte birçok kullanıcı tarafından büyük tepkiler alan GOS yazılımı, Koreli bir youtuber tarafından test edildi. Gerçekleştirilen testlerde yazılımın, telefonun uygulama performasını yüzde 56 oranında azalttığı tespit edilirken uygulamanın paket adı değiştirildiğinde ise performans kısıtlamalarının kalktığı gözlemlendi.
Yeni sorun hakkında Koreli kullanıcılara yanıt veren şirket, "Samsung Galaxy S22 serisinin GOS'u (Oyun Optimizasyon Hizmeti), uzun süre oyun oynarken CPU ve GPU performansını optimize etmek ve aşırı ısınmayı önlemek için önceden yüklenmiştir. Farklı müşterilerin mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için, performansa öncelik verme seçeneği sunmak için Game Booster Lab'ı mümkün olan en kısa sürede güncellemeyi planlıyoruz" sözlerini dile getirdi.
Görünüşe göre Galaxy telefonların performansının kısıtlandığını doğrulayan Samsung, sorunu aşmak için yeni bir güncelleme paylaşmayı planlıyor ancak hangi cihazların bu sorundan etkilediği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte ilk güncellemenin GOS yazılımı ile piyasaya sürülen Galaxy S20 FE, Galaxy S21 Plus ve S22 modellerine gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..