Samsung, telefonların yavaşlatıldığını kabul etti: Yeni bir güncelleme paylaşılacak

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Geçtiğimiz günlerde Galaxy telefonlarda bulunan Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS) ile 10.000’den fazla uygulamanın performansını kısıtladığı ortaya çıkan Samsung'dan, iddialara yanıt geldi.

Samsung tarafından sorun doğrulandı

İddiaların ortaya çıkması ile birlikte birçok kullanıcı tarafından büyük tepkiler alan GOS yazılımı, Koreli bir youtuber tarafından test edildi. Gerçekleştirilen testlerde yazılımın, telefonun uygulama performasını yüzde 56 oranında azalttığı tespit edilirken uygulamanın paket adı değiştirildiğinde ise performans kısıtlamalarının kalktığı gözlemlendi.

Yeni sorun hakkında Koreli kullanıcılara yanıt veren şirket, "Samsung Galaxy S22 serisinin GOS'u (Oyun Optimizasyon Hizmeti), uzun süre oyun oynarken CPU ve GPU performansını optimize etmek ve aşırı ısınmayı önlemek için önceden yüklenmiştir. Farklı müşterilerin mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için, performansa öncelik verme seçeneği sunmak için Game Booster Lab'ı mümkün olan en kısa sürede güncellemeyi planlıyoruz" sözlerini dile getirdi.

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Görünüşe göre Galaxy telefonların performansının kısıtlandığını doğrulayan Samsung, sorunu aşmak için yeni bir güncelleme paylaşmayı planlıyor ancak hangi cihazların bu sorundan etkilediği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte ilk güncellemenin GOS yazılımı ile piyasaya sürülen Galaxy S20 FE, Galaxy S21 Plus ve S22 modellerine gelmesi bekleniyor.

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