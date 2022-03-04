Samsung'un telefonları gizlice yavaşlattığı ortaya çıktı

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Günümüz akıllı telefon sektöründe büyük bir paya sahip olan Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirerek telefonları yavaşlattığı ortaya çıktı.

Kısıtlanan uygulama sayısı 10.000'den fazla

Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem performansını optimize etmek ve aşırı ısınmanın önüne geçmek için Oyun Optimizasyon Hizmeti'nden (GOS) faydalanan Samsung’un, sistem uygulamaları, Google uygulamaları ve 10.000'den fazla üçüncü taraf uygulamaya sınırlama getirerek tam performansıyla çalışmasına engel olduğu iddia ediliyor.

Bununla birlikte telefon sıcaklığı düşük seviyelerde olsa bile uygulamalara performans sınırlaması getirildiği bildirilirken, Geekbench gibi test uygulamaları açıldığında bu kısıtlama otomatik olarak kalkıyor ve telefonun daha yüksek skorlar almasını sağlıyor.

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Kullanıcılar tarafından büyük tepkiler alan yeni sorunu araştırdığını ve kısıtlamanın tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla getirildiğini söyleyen Samsung, yakında Galaxy akıllı telefonlar için yeni bir güncelleme paylaşabilir.

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