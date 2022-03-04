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    Samsung'un telefonları gizlice yavaşlattığı ortaya çıktı

    Yeni tanıtılan Galaxy S22 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Samsung'un, telefon uygulamalarını gizlice kısıtlayarak yavaşlattığı ortaya çıktı.
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    Samsung'un telefonları gizlice yavaşlattığı ortaya çıktı
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    Günümüz akıllı telefon sektöründe büyük bir paya sahip olan Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirerek telefonları yavaşlattığı ortaya çıktı.

    Kısıtlanan uygulama sayısı 10.000'den fazla

    Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem performansını optimize etmek ve aşırı ısınmanın önüne geçmek için Oyun Optimizasyon Hizmeti'nden (GOS) faydalanan Samsung’un, sistem uygulamaları, Google uygulamaları ve 10.000'den fazla üçüncü taraf uygulamaya sınırlama getirerek tam performansıyla çalışmasına engel olduğu iddia ediliyor.

    Bununla birlikte telefon sıcaklığı düşük seviyelerde olsa bile uygulamalara performans sınırlaması getirildiği bildirilirken, Geekbench gibi test uygulamaları açıldığında bu kısıtlama otomatik olarak kalkıyor ve telefonun daha yüksek skorlar almasını sağlıyor.  

    Kullanıcılar tarafından büyük tepkiler alan yeni sorunu araştırdığını ve kısıtlamanın tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla getirildiğini söyleyen Samsung, yakında Galaxy akıllı telefonlar için yeni bir güncelleme paylaşabilir.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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