Samsung Galaxy M56 ve Galaxy F56 yakında geliyor: Neler sunacaklar?

SM-M566B/DS (Galaxy M56) ve SM-E566B/DS (Galaxy F56) model numaralarına sahip olan telefonlar, Samsung'un destek sayfalarında görüldü. Bu da lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.
Samsung Galaxy M56 ve F56 beklenen özellikler
Galaxy F56 ve M56, muhtemelen yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A56 ile birçok özelliği paylaşacak:
- Exynos 1580 işlemci
- 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri
- 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri
- Üçlü kamera kurulumu
- 5.000 mAh veya 6.000 mAh pil
Ancak Samsung, fiyatı daha düşük tutmak için M ve F serisi telefonlarında malzeme kalitesi ve IP derecelendirmesi gibi bazı özelliklerden feragat edebilir.
Telefonların, Hindistan ve Bangladeş gibi pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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