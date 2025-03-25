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    Samsung Galaxy M56 ve Galaxy F56 yakında geliyor: Neler sunacaklar?

    Samsung, orta sınıf akıllı telefon serisini iki yeni modelle genişletmeye hazırlanıyor: Galaxy M56 ve Galaxy F56. Şirketin destek sayfalarında ortaya çıkan telefonlar neler sunacak?
    Samsung Galaxy M56 ve Galaxy F56 yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, orta sınıf akıllı telefon serisini iki yeni modelle genişletmeye hazırlanıyor: Galaxy M56 ve Galaxy F56. Her iki cihaz için de destek sayfaları şirketin Hindistan ve Bangladeş'teki resmi web sitelerinde yayına girdi.

    SM-M566B/DS (Galaxy M56) ve SM-E566B/DS (Galaxy F56) model numaralarına sahip olan telefonlar, Samsung'un destek sayfalarında görüldü. Bu da lansmanın yakın olduğunu gösteriyor. 

    Samsung Galaxy M56 ve F56 beklenen özellikler

    Galaxy F56 ve M56, muhtemelen yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A56 ile birçok özelliği paylaşacak:

    • Exynos 1580 işlemci
    • 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri
    • 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri
    • Üçlü kamera kurulumu
    • 5.000 mAh veya 6.000 mAh pil

    Ancak Samsung, fiyatı daha düşük tutmak için M ve F serisi telefonlarında malzeme kalitesi ve IP derecelendirmesi gibi bazı özelliklerden feragat edebilir.

    Telefonların, Hindistan ve Bangladeş gibi pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

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