Samsung Galaxy S22 Ultra sağlamlık testinden geçer not aldı

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Samsung tarafından 9 Şubat tarihinde tanıtılan ve büyük ön sipariş rakamlarına ulaşan amiral gemisi S22 serisinin Ultra modeli, JerryRigEverything kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Bükülme, çizilme ve yanma testlerini içeren denemelerden yeni amiral gemisi geçer not aldı.

Videoda yer alan çizilme testinde Gorilla Glass Victus+ ile korunan yeni cihazda, Mohs seviyesine göre seviye 6’da çizikler oluşmaya başlarken, seviye 7’de daha derin çizikler kendini göstermeye başlıyor. Bununla birlikte çelik bir bıçakla cihazın metal çerçevesinin çizildiğini gösteren JerryRigEverything, S Pen’i ikiye bölerek düğmelerin ve ucunun metalden yapıldığını söylüyor.

Cihazın mat arka kapağına gelindiğinde ise tıraş bıçağı ile gerçekleştirilen testte herhangi bir iz bırakmayan S22 Ultra, aynı performansı arka kamera camlarında da gösteriyor.

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Bükülme testinden başarılı bir şekilde geçen yeni amiral gemisinin ekranına ateş tutulduğunda ise ekran üstü parmak izi okuyucusunun başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiği görülüyor. Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak Samsung'un popüler Note serisinin yerine geçen S22 Ultra modelinde başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz.

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