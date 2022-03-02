Samsung Galaxy S22 Ultra sağlamlık testinden geçer not aldı

Samsung tarafından 9 Şubat tarihinde tanıtılan ve büyük ön sipariş rakamlarına ulaşan amiral gemisi S22 serisinin Ultra modeli, JerryRigEverything kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Bükülme, çizilme ve yanma testlerini içeren denemelerden yeni amiral gemisi geçer not aldı.
Videoda yer alan çizilme testinde Gorilla Glass Victus+ ile korunan yeni cihazda, Mohs seviyesine göre seviye 6’da çizikler oluşmaya başlarken, seviye 7’de daha derin çizikler kendini göstermeye başlıyor. Bununla birlikte çelik bir bıçakla cihazın metal çerçevesinin çizildiğini gösteren JerryRigEverything, S Pen’i ikiye bölerek düğmelerin ve ucunun metalden yapıldığını söylüyor.
Cihazın mat arka kapağına gelindiğinde ise tıraş bıçağı ile gerçekleştirilen testte herhangi bir iz bırakmayan S22 Ultra, aynı performansı arka kamera camlarında da gösteriyor.
Bükülme testinden başarılı bir şekilde geçen yeni amiral gemisinin ekranına ateş tutulduğunda ise ekran üstü parmak izi okuyucusunun başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiği görülüyor. Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak Samsung'un popüler Note serisinin yerine geçen S22 Ultra modelinde başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..