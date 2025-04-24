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    Samsung’un üçe katlanabilir telefonu şarj hızıyla hayal kırıklığına uğratabilir

    Samsung’un üzerinde çalıştığı üçe katlanabilir telefon modeli, tasarımı ve ekran boyutlarıyla fark yaratmayı hedefliyor. Ancak cihazın hızlı şarj desteği beklentilerin gerisinde kalabilir.

    Samsung’un üçe katlanabilir telefonu şarj hızıyla üzebilir Tam Boyutta Gör

    Samsung’un üzerinde çalıştığı üçe katlanabilir akıllı telefon modeli, 2025'in başında tanıtılan Galaxy S25 etkinliğinde kısa bir ön gösterimle dikkat çekmişti. Ancak son sızıntılar, bu etkileyici tasarımın bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceğini gösteriyor. Özellikle de cihazın hızlı şarj konusunda beklentilerin gerisinde kalması, teknoloji tutkunlarını düşündürüyor.

    Yeni modelin "Galaxy G Fold" adıyla gelmesi bekleniyor ve tam açıldığında yaklaşık 10 inçlik bir ekran sunacağı belirtiliyor. Kapak ekranı ise 6.49 inç boyutunda olacak ve bu yönüyle Galaxy Z Fold 7 ile benzerlik taşıyacak. Ancak en çok konuşulan detay, şarj gücünün yalnızca 25W ile sınırlı kalması. Gerçek testlerde bu hızın 23 – 24W aralığında olduğu iddia ediliyor. Orta segmentte yer alan Galaxy A56 gibi modellerin 45W şarj desteği sunduğu düşünülürse, bu durum yeni tri-fold modeli için ciddi bir eksi puan olabilir.

    Aslında bu durum Samsung’un katlanabilir telefonları için yeni değil. Galaxy Z Fold 6 da 25W ile sınırlandırılmıştı ve yakında çıkacak Z Fold 7 ile Z Flip 7 modellerinin de aynı çizgiyi sürdüreceği söyleniyor. Samsung’un bu tercihi, batarya ömrünü koruma stratejisine bağlanıyor. Ancak 100W üzeri şarj hızları sunan rakip markalarla kıyaslandığında, bu yaklaşımın kullanıcı deneyimi açısından ne kadar avantajlı olduğu tartışmalı hale geliyor.

    Fiyat konusunda net bir bilgi olmasa da, cihazın Huawei Mate XT gibi rakipleriyle yarışacağı ve yaklaşık 2800 dolar bandında olabileceği tahmin ediliyor. Bu da beklentileri artırıyor ve şarj hızının düşüklüğü gibi detayların daha fazla göze batmasına neden oluyor.

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    S
    simyacı35 20 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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