Samsung Unpacked 2024 etkinliği öncesi yeni sızıntı ortaya çıktı

Galaxy Watch FE ve yeni Galaxy Buds fuarda olmayabilir
Söz konusu görüntüler karışık olmasına rağmen görüntülerde hangi cihazların yer aldığı anlaşılır durumda. İlk olarak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için pazarlama materyali gibi görünen şeyleri görüyoruz. Telefonların kare köşelere ve düz kenarlara sahip, eskisinden daha yapılı bir gövdeye sahip olacağı anlaşılıyor.
Bir sonraki fotoğraf serisi Galaxy Ring'i üç farklı renkte ve Galaxy Watch 7'yi gösteriyor gibi görünüyor. Oura'ya açılan dava sayesinde Samsung'un Galaxy Ring'i Ağustos ayında ABD'de satmayı planladığı zaten biliniyor. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi ve Temmuz ayı duyurusu Unpacked'den sonra ön siparişlerin açılmasıyla uyumlu olacaktır.
Ayrıca Samsung'un, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra'nın 40mm ve 44mm modellerini piyasaya süreceği konuşuluyor. Ancak bu görüntülerde hangi cihazın göründüğünü söylemek biraz zor. Galaxy Watch FE, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro ise sızdırılan görsellerde yer almıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.