Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğine sadece bir ay kala bazı tahminlerde bulunmaya yetecek sızıntılar ortaya çıktı. Samsung'un Unpacked'de yapmayı planladığı duyuruları ortaya koymayı amaçlayan bir fotoğraf koleksiyonu oldukça dikkat çekiyor.

Galaxy Watch FE ve yeni Galaxy Buds fuarda olmayabilir

Söz konusu görüntüler karışık olmasına rağmen görüntülerde hangi cihazların yer aldığı anlaşılır durumda. İlk olarak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için pazarlama materyali gibi görünen şeyleri görüyoruz. Telefonların kare köşelere ve düz kenarlara sahip, eskisinden daha yapılı bir gövdeye sahip olacağı anlaşılıyor.

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Bir sonraki fotoğraf serisi Galaxy Ring'i üç farklı renkte ve Galaxy Watch 7'yi gösteriyor gibi görünüyor. Oura'ya açılan dava sayesinde Samsung'un Galaxy Ring'i Ağustos ayında ABD'de satmayı planladığı zaten biliniyor. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi ve Temmuz ayı duyurusu Unpacked'den sonra ön siparişlerin açılmasıyla uyumlu olacaktır.

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Ayrıca Samsung'un, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra'nın 40mm ve 44mm modellerini piyasaya süreceği konuşuluyor. Ancak bu görüntülerde hangi cihazın göründüğünü söylemek biraz zor. Galaxy Watch FE, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro ise sızdırılan görsellerde yer almıyor.

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Samsung Unpacked 2024 etkinliği öncesi yeni sızıntı ortaya çıktı