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    Anlık Bildirim

    Samsung Unpacked 2024 etkinliği öncesi yeni sızıntı ortaya çıktı

    Yeni bir sızıntı etkinlik için planlanan her şeyi bozmuş olabilir. Önümüzdeki Temmuz ayında düzenlenecek Samsung Unpacked 2024 etkinliğinde duyurulması beklenen cihazların görsellerini ortaya çıkardı.
    Samsung Unpacked 2024 etkinliği öncesi yeni sızıntı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğine sadece bir ay kala bazı tahminlerde bulunmaya yetecek sızıntılar ortaya çıktı. Samsung'un Unpacked'de yapmayı planladığı duyuruları ortaya koymayı amaçlayan bir fotoğraf koleksiyonu oldukça dikkat çekiyor.

    Galaxy Watch FE ve yeni Galaxy Buds fuarda olmayabilir

    Söz konusu görüntüler karışık olmasına rağmen görüntülerde hangi cihazların yer aldığı anlaşılır durumda. İlk olarak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için pazarlama materyali gibi görünen şeyleri görüyoruz. Telefonların kare köşelere ve düz kenarlara sahip, eskisinden daha yapılı bir gövdeye sahip olacağı anlaşılıyor.

    Bir sonraki fotoğraf serisi Galaxy Ring'i üç farklı renkte ve Galaxy Watch 7'yi gösteriyor gibi görünüyor. Oura'ya açılan dava sayesinde Samsung'un Galaxy Ring'i Ağustos ayında ABD'de satmayı planladığı zaten biliniyor. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi ve Temmuz ayı duyurusu Unpacked'den sonra ön siparişlerin açılmasıyla uyumlu olacaktır.

    Samsung Unpacked 2024 etkinliği öncesi yeni sızıntı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Samsung'un, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra'nın 40mm ve 44mm modellerini piyasaya süreceği konuşuluyor. Ancak bu görüntülerde hangi cihazın göründüğünü söylemek biraz zor. Galaxy Watch FE, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro ise sızdırılan görsellerde yer almıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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