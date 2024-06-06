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Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki ay yeni bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte ise Galaxy Watch 7 serisi, Galaxy Ring ve Galaxy Z Fold&Flip 6 olmak üzere pek çok ürününü duyuracak. Bunlara ek olarak Galaxy Buds 3‘ün de yine bu etkinlikte lanse edileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunacak?

Kaçıranlar için daha önce Galaxy Buds 3 serisinin Airpods benzeri bir tasarıma kavuşacağı aktarılmıştı. Son gelen bilgiler ise, her iki modelin özelliklerine odaklanıyor. Buna göre Galaxy Buds 3, IP57 toza ve suya dayanıklılık sertifikası ve tomurcuk başına tek hoparlör kullanacak. Bununla birlikte 24 bit, 96 kHz ses, Bluetooth 5.4, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve 5 saat pil ömrüne sahip olacak. Kutulu olarak toplam dinleme süresinin de 24 saate çıkacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Buds 3 Pro'ya gelirsek, kulaklık 2 yönlü hoparlörlerle 6 saate (30 saat kutulu) kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca sızdırılan görüntülerde Bluetooth 5.4, Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü, Ortam Sesi özelliği ve "Blade Lights" isimli bir özellik de yer alıyor. Bunun ne olduğu ise şu an için açıklanmadı.

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Son olarak Samsung Galaxy Buds3 ve Buds3 Pro, Gümüş ve Beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi yok, ancak Buds 2'nin 150 dolar, Buds 2 Pro'nun ise 230 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.

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Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı