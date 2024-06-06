Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

    Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro, lansman öncesi tüm özellikleriyle sızdırıldı. Peki Samsung'un yeni kulaklıkları neler sunacak? İşte Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro hakkında bildiklerimiz...
    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki ay yeni bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte ise Galaxy Watch 7 serisi, Galaxy Ring ve Galaxy Z Fold&Flip 6 olmak üzere pek çok ürününü duyuracak. Bunlara ek olarak Galaxy Buds 3‘ün de yine bu etkinlikte lanse edileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. 

    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunacak?

    Kaçıranlar için daha önce Galaxy Buds 3 serisinin Airpods benzeri bir tasarıma kavuşacağı aktarılmıştı. Son gelen bilgiler ise, her iki modelin özelliklerine odaklanıyor. Buna göre Galaxy Buds 3, IP57 toza ve suya dayanıklılık sertifikası ve tomurcuk başına tek hoparlör kullanacak. Bununla birlikte 24 bit, 96 kHz ses, Bluetooth 5.4, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve 5 saat pil ömrüne sahip olacak. Kutulu olarak toplam dinleme süresinin de 24 saate çıkacağı belirtiliyor.

    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Buds 3 Pro'ya gelirsek, kulaklık 2 yönlü hoparlörlerle 6 saate (30 saat kutulu) kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca sızdırılan görüntülerde Bluetooth 5.4, Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü, Ortam Sesi özelliği ve "Blade Lights" isimli bir özellik de yer alıyor. Bunun ne olduğu ise şu an için açıklanmadı. 

    Son olarak Samsung Galaxy Buds3 ve Buds3 Pro, Gümüş ve Beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi yok, ancak Buds 2'nin 150 dolar, Buds 2 Pro'nun ise 230 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyurken birinin dokunduğunu hissetmek diyanet arabayla kediye çarpmak neye işarettir turkcell hattım kaç yıllık bleach izleme sırası lfs s1 kilidi açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız