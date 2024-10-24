Samsung, uzun bir süre daha yoluna Snapdragon ile devam edebilir

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Samsung’un Galaxy S25 serisi için yalnızca Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağı artık kesinleşmiş durumda. Görünüşe göre bu tercih, Galaxy S26 serisi için de devam edecek. Konuyla ilgili bilgiler, güvenilir bir duyumcu olan Ice Universe tarafından Weibo’da paylaşıldı. Bu gelişme, özellikle Snapdragon işlemcilerinin yüksek performans ve enerji verimliliğini tercih eden kullanıcılar için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor.

Ancak, Samsung kendi ürettiği Exynos işlemcilerinden tamamen vazgeçmiş değil. Ice Universe, Samsung’un yeni bir Exynos işlemcisi üzerinde çalıştığını ve bu işlemcinin “Ulysses” kod adına sahip olduğunu belirtti. Bu yeni yonganın 2027’de piyasaya çıkması beklenen Galaxy S27’de kullanılması planlanıyor. Exynos Ulysses yongası, Samsung’un 2. nesil 2nm teknolojisiyle (SF2P) üretilecek ve bu teknoloji 2026’nın sonuna kadar hazır hale gelecek.

Galaxy S25 serisinde hangi yonga seti kullanılacak? 1 gün önce eklendi

Başlangıçta Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde 3nm Exynos 2500 yonga seti kullanılacağı duyurulmuştu. Hatta Samsung, bu yongadan kazanç raporlarında bile bahsetmişti. Ancak üretim sürecinde yaşanan sorunlar, yeterli sayıda yonga üretilmesini engelledi ve bu sebeple tüm Galaxy S25 modelleri Snapdragon 8 Elite’e geçti.

Şu an için Samsung, Snapdragon yonga setlerine odaklanmış durumda, ancak şirket Exynos markasını “Project Ulysses” ile yeniden canlandırmayı hedefliyor. Samsung, bu yeni yonga setiyle üretim sorunlarını aşarak Exynos’a olan güveni tekrar kazanmayı amaçlıyor.

Özetle, Samsung bir yandan güvenilir Snapdragon teknolojisine yönelirken, diğer yandan kendi yonga seti geliştirme çabalarına da hız kesmeden devam ediyor. Galaxy S27 ile Exynos markasının geri dönüşünü beklemek gerekecek, bu süreçte ise Snapdragon işlemciler kullanıcılara sunulmaya devam edecek.

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Samsung, uzun bir süre daha yoluna Snapdragon ile devam edebilir