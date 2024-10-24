Samsung, uzun bir süre daha yoluna Snapdragon ile devam edebilir

Samsung’un Galaxy S25 serisi için yalnızca Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağı artık kesinleşmiş durumda. Görünüşe göre bu tercih, Galaxy S26 serisi için de devam edecek. Konuyla ilgili bilgiler, güvenilir bir duyumcu olan Ice Universe tarafından Weibo’da paylaşıldı. Bu gelişme, özellikle Snapdragon işlemcilerinin yüksek performans ve enerji verimliliğini tercih eden kullanıcılar için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor.
Ancak, Samsung kendi ürettiği Exynos işlemcilerinden tamamen vazgeçmiş değil. Ice Universe, Samsung’un yeni bir Exynos işlemcisi üzerinde çalıştığını ve bu işlemcinin “Ulysses” kod adına sahip olduğunu belirtti. Bu yeni yonganın 2027’de piyasaya çıkması beklenen Galaxy S27’de kullanılması planlanıyor. Exynos Ulysses yongası, Samsung’un 2. nesil 2nm teknolojisiyle (SF2P) üretilecek ve bu teknoloji 2026’nın sonuna kadar hazır hale gelecek.
Başlangıçta Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde 3nm Exynos 2500 yonga seti kullanılacağı duyurulmuştu. Hatta Samsung, bu yongadan kazanç raporlarında bile bahsetmişti. Ancak üretim sürecinde yaşanan sorunlar, yeterli sayıda yonga üretilmesini engelledi ve bu sebeple tüm Galaxy S25 modelleri Snapdragon 8 Elite’e geçti.
Şu an için Samsung, Snapdragon yonga setlerine odaklanmış durumda, ancak şirket Exynos markasını “Project Ulysses” ile yeniden canlandırmayı hedefliyor. Samsung, bu yeni yonga setiyle üretim sorunlarını aşarak Exynos’a olan güveni tekrar kazanmayı amaçlıyor.
Özetle, Samsung bir yandan güvenilir Snapdragon teknolojisine yönelirken, diğer yandan kendi yonga seti geliştirme çabalarına da hız kesmeden devam ediyor. Galaxy S27 ile Exynos markasının geri dönüşünü beklemek gerekecek, bu süreçte ise Snapdragon işlemciler kullanıcılara sunulmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu