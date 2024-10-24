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    Samsung, uzun bir süre daha yoluna Snapdragon ile devam edebilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun yıllardır kendi amiral gemisi modellerinde yalnızca kendi yonga setlerini kullanmak istiyor. Ancak gelen son bilgiler bu planların ertelendiğini gösteriyor.

    Samsung, uzun bir süre daha yoluna Snapdragon ile devam edebilir Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy S25 serisi için yalnızca Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağı artık kesinleşmiş durumda. Görünüşe göre bu tercih, Galaxy S26 serisi için de devam edecek. Konuyla ilgili bilgiler, güvenilir bir duyumcu olan Ice Universe tarafından Weibo’da paylaşıldı. Bu gelişme, özellikle Snapdragon işlemcilerinin yüksek performans ve enerji verimliliğini tercih eden kullanıcılar için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor.

    Ancak, Samsung kendi ürettiği Exynos işlemcilerinden tamamen vazgeçmiş değil. Ice Universe, Samsung’un yeni bir Exynos işlemcisi üzerinde çalıştığını ve bu işlemcinin “Ulysses” kod adına sahip olduğunu belirtti. Bu yeni yonganın 2027’de piyasaya çıkması beklenen Galaxy S27’de kullanılması planlanıyor. Exynos Ulysses yongası, Samsung’un 2. nesil 2nm teknolojisiyle (SF2P) üretilecek ve bu teknoloji 2026’nın sonuna kadar hazır hale gelecek.

    Başlangıçta Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinde 3nm Exynos 2500 yonga seti kullanılacağı duyurulmuştu. Hatta Samsung, bu yongadan kazanç raporlarında bile bahsetmişti. Ancak üretim sürecinde yaşanan sorunlar, yeterli sayıda yonga üretilmesini engelledi ve bu sebeple tüm Galaxy S25 modelleri Snapdragon 8 Elite’e geçti.

    Şu an için Samsung, Snapdragon yonga setlerine odaklanmış durumda, ancak şirket Exynos markasını “Project Ulysses” ile yeniden canlandırmayı hedefliyor. Samsung, bu yeni yonga setiyle üretim sorunlarını aşarak Exynos’a olan güveni tekrar kazanmayı amaçlıyor.

    Özetle, Samsung bir yandan güvenilir Snapdragon teknolojisine yönelirken, diğer yandan kendi yonga seti geliştirme çabalarına da hız kesmeden devam ediyor. Galaxy S27 ile Exynos markasının geri dönüşünü beklemek gerekecek, bu süreçte ise Snapdragon işlemciler kullanıcılara sunulmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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