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    Vivo S30 Pro Mini kompakt tasarımıyla amiral gemisi deneyimi vaat ediyor

    Vivo, yeni S30 serisiyle yeniden gündeme geliyor. Serinin dikkat çeken modellerinden biri olan Vivo S30 Pro Mini, kompakt tasarımına rağmen amiral gemisi özellikler sunmasıyla öne çıkıyor.

    Vivo S30 Pro Mini amiral gemisi deneyimi vaat ediyor Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun yeni nesil S serisi akıllı telefonlarını önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Aralık 2024'te çıkan S20 ve S20 Pro’nun ardından gelecek yeni modellerin “S30” serisi olarak adlandırılacağı konuşuluyor. Seride yer alacak modellerden biri de "Vivo S30 Pro Mini" adıyla anılan kompakt telefon olabilir. Güvenilir kaynaklardan gelen son sızıntılar, bu cihazın teknik detaylarını gün yüzüne çıkardı.

    Vivo S30 Pro Mini'nin 6.31 inç büyüklüğünde düz bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekran, 1.5K çözünürlük (2640 x 1216 piksel) sunacak ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sağlayacak. Panelin LTPO OLED teknolojisini kullanacağı aktarılıyor. Cihazın kalbinde ise henüz tanıtılmamış Dimensity 9400e işlemcisi bulunacak. Ancak bu yonganın, mevcut Dimensity 9300 Plus’ın yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olabileceği belirtiliyor.

    Performans kadar hızlı şarj desteğiyle de dikkat çeken S30 Pro Mini, 90W hızlı şarjı destekleyen büyük bir batarya ile donatılacak. Kamera tarafında da iddialı olan cihaz, önde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası sunacak. Arka bölümde ise yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameraya, aynı çözünürlükte bir telefoto lens eşlik edecek.

    S30 Pro Mini'nin, serinin diğer modeli olan standart S30 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Standart modelde ise 6.67 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekran ve Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti bulunacağı konuşuluyor. S30 Pro Mini'nin ise fiyat açısından geçen yıl tanıtılan Vivo X200 Pro Mini’nin uygun fiyatlı bir alternatifi olarak konumlanacağı düşünülüyor. X200 Pro Mini’nin çıkış fiyatı yaklaşık 645 dolar seviyesindeydi. Yeni modelin de bu fiyat bandına yakın bir etiketle satışa sunulması bekleniyor.

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    S
    simyacı35 1 gün önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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