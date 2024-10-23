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    Samsung’un son açıklamaları, Galaxy S25 serisi için yeni ipuçları içeriyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen konu ise tabii ki yonga seti.

    Galaxy S25 serisinde hangi yonga seti kullanılacak?

    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 serisi, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, teknoloji dünyasında yeniden gündeme geldi. Samsung Mobil Başkanı TM Roh, yakın zamanda yaptığı açıklamada Qualcomm’un yeni duyurduğu Snapdragon 8 Elite yonga setinin Galaxy S25 serisinde kullanılabileceğine dair önemli ipuçları verdi. Her ne kadar doğrudan S25 serisini işaret etmese de, özellikle Galaxy S25 Ultra modelinin bu güçlü yonga seti ile donatılacağına dair beklentiler oluştu.

    Snapdragon 8 Elite, Qualcomm’un son teknoloji ürünü mobil platformu olup, özellikle oyun ve çoklu görev gibi yüksek performans gerektiren işlemler için büyük bir gelişme sunuyor. Önceki nesil Galaxy S24 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle kıyaslandığında, bu yeni modelin GPU performansında %40, ray tracing yeteneklerinde ise %35 iyileşme sağlaması bekleniyor. Ayrıca, güç verimliliğinde de %44’lük bir artış ile pil ömründe kayda değer bir iyileşme sağlanacağı belirtiliyor.

    Yonga setinin yapay zeka alanındaki gelişmiş özellikleri de dikkat çekiyor. %45 oranında artırılmış bir NPU performansı ile kullanıcıların daha akıcı ve hızlı bir deneyim yaşaması hedefleniyor. Ayrıca, Snapdragon 8 Elite’in yapay zeka destekli görüntü işleme yetenekleri sayesinde fotoğraf kalitesinde de belirgin bir iyileşme sağlanması bekleniyor. Bu gelişmeler, özellikle Galaxy S25 Ultra modelinde daha akıllı görüntü işleme, gerçek zamanlı sahne optimizasyonu ve gelişmiş fotoğraf düzenleme özelliklerinin kullanılmasına olanak tanıyacak.

    Galaxy S25 serisinin tasarım açısından da bazı yenilikler sunması bekleniyor. Serinin, S24 modellerine göre daha ince bir profile sahip olması, özellikle Ultra modelinde yuvarlatılmış köşelerle daha ergonomik bir tutuş sağlayacağı tahmin ediliyor. Bu tasarım değişiklikleri, cihazın estetik açıdan da daha şık görünmesini amaçlıyor.

    Kamera tarafında ise, serinin 200 MP 1/0.98” sensör, f/1.7 diyafram ve 24 mm lens ile gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, geniş açılı ve telefoto lenslerin de cihazda yer alacağı tahmin ediliyor. Qualcomm’un sunduğu en son yeniliklerle birlikte, Galaxy S25 serisinin fotoğraf kalitesinde her ışık koşulunda daha keskin ve detaylı görüntüler elde edilmesi bekleniyor.

    Tüm bu özelliklerle Galaxy S25 serisi, özellikle Ultra modelinin performans ve yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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