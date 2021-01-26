Samsung ve Apple, yeni akıllı saatlerine kan şekeri ölçüm özelliği eklemeye çalışıyor

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ETNews internet sitesinin haberine göre Samsung ve Apple, giyilebilir cihazlarına kan şekeri ölçüm işlevi ekleyebilmek için "optik sensör" tabanlı yöntemler üzerinde çalışıyor. İki dev şirketin Galaxy Watch 4 ve Apple Watch 7 modellerinde bu özelliğe yer vermek için mesait harcadıkları bildiriliyor.

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Hatırlayacağınız üzere Japon Quantum Operation şirketi CES 2021 fuarında kan şekeri ölçümü yapabilen akıllı saatini sergilemişti. Firma parmak uçlarını delerek kan örneği almadan ölçüm yapabilmek için Raman Spektroskopisi yöntemini kullandığını söyledi. Samsung ve Apple'ın da uzun süredir bu teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor.

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Raman Spektroskopisi nedir?

Raman Spektroskopisi lazer ışını kullanılarak yapılan bir ölçüm. Saçılan ışının dalga boyu analiz edilerek kandaki glikoz miktarı belirlenebiliyor. Eğer rapor doğruysa Samsung ve Apple'ın bir sonraki akıllı saatleri parmak uçlarını delmek zorunda kalmadan kan şekerlerini ölçmek isteyen diyabet hastaları tarafından oldukça talep görecek.

Tahminlere göre kan sekeri ölçümü yapabilen akıllı saatler bu yılın ikinci yarısı itibarıyla hayatımıza girecek. Apple bu teknolojinin patentini 2018 yılında almasına rağmen henüz hayata geçirmedi. Samsung ise benzer bir teknoloji geliştirmek için MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ile işbirliği yaptı.

https://www.etnews.com/20210122000153

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