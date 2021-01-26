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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak

    Microsoft yeni işletim sistemini önümüzdeki aylarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Windows 10X'in hırsızlığa karşı özel bir koruma özelliğine sahip olacağı ortaya çıktı.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak
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    İşletim sistemi güvenliği sadece virüslere karşı koruma sağlamakla bitmiyor. Örneğin mobil işletim sistemlerinde kaybolan veya çalınan cihazlar için uzaktan kilitleme özelliği uzun süredir var. Windows 10X kullanıcıları da benzer bir korumaya sahip olacaklar. Yayınlanan yeni bir rapor bu konuyla ilgili detaylara ışık tuttu.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü"

    İnternete sızdırılan bilgilere göre Windows 10X çalıştıran bir cihazı sıfırlamadan önce kullanıcının Microsoft hesabıyla oturum açması veya PIN kodunu girmesi gerekecek. Bu sayede hırsızlar çaldıkları cihazları fabrika ayarlarına geri döndürüp kolay bir şekilde yeniden kullanıma hazır hale getiremeyecekler.

    Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak
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    Windows Mobile'da benzer bir özellik vardı

    Microsoft daha önce benzer bir özelliği Windows Mobile'da uygulamıştı. Windows 10X işletim sisteminin bu baharda kullanıma sunulması planlanıyor. Şirketin hırsızlığa karşı koruma özelliğini Windows 10 işletim sistemine de taşıması bekleniyor. Ancak şu anda bunu yapmayı planladığına dair bir gösterge yok.



    https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10x-feature-will-prevent-unauthorized-factory-resets/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K kayamtky 59 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    laptop' u çalan hırsız niye win10 dan sıfırlama özelliğini tercih etsin ki, sıfırdan format atar, başka bir win10' u kurar. Format atmanın bir çok yöntemi var.
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    cangunner (Can G) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Bende ilk olarak öyle düşünmüştüm fakat 10X standart bilgisayar/laptoplar için değil de daha çok hibrit cihazlar için geliştiriliyor. Bu cihazların bazılarında depolama birimi ana karta gömülü. Yani bizdeki gibi hdd/ssd tak-çıkar mantığı olmadığından dolayı neden olmasın ki :)
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