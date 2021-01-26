Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak

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İşletim sistemi güvenliği sadece virüslere karşı koruma sağlamakla bitmiyor. Örneğin mobil işletim sistemlerinde kaybolan veya çalınan cihazlar için uzaktan kilitleme özelliği uzun süredir var. Windows 10X kullanıcıları da benzer bir korumaya sahip olacaklar. Yayınlanan yeni bir rapor bu konuyla ilgili detaylara ışık tuttu.

Ayrıca Bkz. "Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü"

İnternete sızdırılan bilgilere göre Windows 10X çalıştıran bir cihazı sıfırlamadan önce kullanıcının Microsoft hesabıyla oturum açması veya PIN kodunu girmesi gerekecek. Bu sayede hırsızlar çaldıkları cihazları fabrika ayarlarına geri döndürüp kolay bir şekilde yeniden kullanıma hazır hale getiremeyecekler.

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Windows Mobile'da benzer bir özellik vardı

Microsoft daha önce benzer bir özelliği Windows Mobile'da uygulamıştı. Windows 10X işletim sisteminin bu baharda kullanıma sunulması planlanıyor. Şirketin hırsızlığa karşı koruma özelliğini Windows 10 işletim sistemine de taşıması bekleniyor. Ancak şu anda bunu yapmayı planladığına dair bir gösterge yok.

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10x-feature-will-prevent-unauthorized-factory-resets/

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