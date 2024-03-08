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    Anlık Bildirim

    Samsung’da 50 yıl sonra bir ilk: Grev ihtimali

    Samsung ve çalışanları arasında yaşanan maaş zammı krizi sonrasında grev ihtimali ortaya çıktı. Ülke menfaatleri için 50 yıldır grev yapmayan sendika artık yeter diyebilir.
    Samsung
    Güney Kore’nin ve dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, uzun yıllardır maaş konusunda elinden geldiğinde çalışanlarını memnun etmeye çalışmıştı. Özellikle pandemi ile birlikte başlayan mali sıkıntılar Samsung çalışanlarını da vurdu.

    Samsung’da grev ihtimali

    Gelen bilgilere göre Samsung ile Ulusal Samsung Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmeler çıkmaza girdi. Sendika çalışanlara en az yüzde 8.1 zam isterken Samsung ise yüzde 2.8 üzerine çıkamayacağını belirtiyor. Haliyle sendikada sinirler gerilmiş durumda.

    Yaşanan gelişmeler 55 yıl sonra ilk kez sendikanın greve gitmesi ihtimalini doğurdu. Aslında 2022 yılından bu yana grev zaman zaman gündeme geliyor ancak son anda sendika ikna ediliyordu. Bu kez durumun çok daha ciddi olduğu belirtiliyor.

    Muhtemel bir grev Samsung’un ve Güney Kore ekonomisinin negatif etkilenmesi anlamına geliyor. Yarın iki taraf bir görüşme daha gerçekleştirecek. Ülkenin ve firmanın menfaatleri için orta bir noktanın bulunması ümit ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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