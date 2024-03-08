Samsung’da 50 yıl sonra bir ilk: Grev ihtimali

Samsung’da grev ihtimali
Gelen bilgilere göre Samsung ile Ulusal Samsung Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmeler çıkmaza girdi. Sendika çalışanlara en az yüzde 8.1 zam isterken Samsung ise yüzde 2.8 üzerine çıkamayacağını belirtiyor. Haliyle sendikada sinirler gerilmiş durumda.
Yaşanan gelişmeler 55 yıl sonra ilk kez sendikanın greve gitmesi ihtimalini doğurdu. Aslında 2022 yılından bu yana grev zaman zaman gündeme geliyor ancak son anda sendika ikna ediliyordu. Bu kez durumun çok daha ciddi olduğu belirtiliyor.
Muhtemel bir grev Samsung’un ve Güney Kore ekonomisinin negatif etkilenmesi anlamına geliyor. Yarın iki taraf bir görüşme daha gerçekleştirecek. Ülkenin ve firmanın menfaatleri için orta bir noktanın bulunması ümit ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.