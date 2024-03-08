Samsung’da 50 yıl sonra bir ilk: Grev ihtimali

Güney Kore’nin ve dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, uzun yıllardır maaş konusunda elinden geldiğinde çalışanlarını memnun etmeye çalışmıştı. Özellikle pandemi ile birlikte başlayan mali sıkıntılar Samsung çalışanlarını da vurdu.

Samsung’da grev ihtimali

Gelen bilgilere göre Samsung ile Ulusal Samsung Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmeler çıkmaza girdi. Sendika çalışanlara en az yüzde 8.1 zam isterken Samsung ise yüzde 2.8 üzerine çıkamayacağını belirtiyor. Haliyle sendikada sinirler gerilmiş durumda.

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Yaşanan gelişmeler 55 yıl sonra ilk kez sendikanın greve gitmesi ihtimalini doğurdu. Aslında 2022 yılından bu yana grev zaman zaman gündeme geliyor ancak son anda sendika ikna ediliyordu. Bu kez durumun çok daha ciddi olduğu belirtiliyor.

Muhtemel bir grev Samsung’un ve Güney Kore ekonomisinin negatif etkilenmesi anlamına geliyor. Yarın iki taraf bir görüşme daha gerçekleştirecek. Ülkenin ve firmanın menfaatleri için orta bir noktanın bulunması ümit ediliyor.

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