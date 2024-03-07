Samsung’un giyilebilir yolculuğu: İlk saat telefondan akıllı yüzüğe

Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihazlar son yıllarda büyük popülerliğe ulaşmış olsa da, henüz kol saati kavramının hayatımıza girdiği dönemde bile teknolojik hayaller kuruluyordu. Kara Şimşek dizisinde akıllı kol saati konsepti zirve yapsa da en erken 1990’lı yılların sonunda gerçekleşmeye başladığını gördük.

İlk telefon saat

Samsung’un Galaxy Ring şerefine paylaştığı 25 yıllık giyilebilir cihaz yolculuğuna ait posterde en dikkat çeken modellerden birisi saat telefon. İlk saat telefon olduğu belirtilen model 90 dakika kullanılabiliyor ve sesli komutlarla arama gerçekleştirilebiliyordu.

Samsung Galaxy Ring tanıtım tarihi sızdırıldı 5 gün önce eklendi

Samsung bu modelden sonra sürekli yenilikler yaptı ve 4 yıl sonra saat telefonun OLED ekranlısını çıkardı. Bildiğimiz akıllı saat konsepti ise 2013 yılında Galaxy Gear ile hayat buldu. Samsung bir süre Gear isimlendirmesi ile yoluna devam ederken 2018 yılından sonra Galaxy Watch ve Galaxy Fit şeklinde iki farklı kategori oluşturdu.

Akıllı saatlerinde kendi işletim sistemini tercih eden Samsung bir süre önce Google Wear OS geçişi yapmıştı. Bu dönemde Galaxy Buds tam kablosuz kulaklık ailesi de portföye dahil edilmişti.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.