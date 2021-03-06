Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular

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Samsung Electronics ve Mastercard, işlemleri güvenli bir şekilde yetkilendirmek için yerleşik parmak izi tarayıcıya sahip bir biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdu. Bu kart sayesinde daha güvenli temassız ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek.

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Biyometrik doğrulama ile güvenli alışveriş

Geliştirilecek kartın teknolojisi, Mastercard'ın 2017 yılında duyurduğu biyometrik ödemeye imkan veren kartın teknolojisine benziyor gibi görünüyor ancak yeni kartta, birkaç önemli ayrık yongayı entegre ederek genel bileşen tasarımını düzene sokan ve daha verimli geliştirme sağlayan Samsung'un System LSI Business'tan yeni bir güvenlik yonga seti kullanılacak.

Yeni girişim, sigorta şirketi Samsung Life Insurance'ın da sahibi olan ve Güney Kore'nin en büyük kredi kartı şirketi olan Samsung Card tarafından finansal olarak desteklenecek.

Samsung Electronics'in başkan yardımcısı Harry Cho: "Pasaportlar, kredi kartları ve mobil cihazlar gibi çeşitli uygulamalardaki güçlü güvenlik çözümü geçmişimizden yararlanarak, tüketicilerin kredi kartı hizmetlerini ek bir gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri bir ortam yaratmak için Mastercard ve Samsung Card ile birlikte çalışacağız." ifadelerinde bulundu.

Biyometrik kartların Güney Kore'de piyasaya sürülmesi Samsung Card tarafından yönetilecek ve 2021'in sonlarında bunun yapılması planlanıyor. Geliştirilen biyometrik kart, başlangıçta kurumsal kredi kartları olarak kullanımına sunulacak.

https://www.engadget.com/samsung-and-mastercard-are-making-a-fingerprint-payment-card-114549845.html

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