Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular

    Daha güvenilir ve daha hızlı ödeme işlemleri için Samsung Electronics ve Mastercard, yerleşik parmak izi okuyucu bulunduran biyometrik bir kredi kartı geliştirmek için birlikte çalışacaklar.
    06 Mart 2021, 19:30 (1 gün)
    984
    1
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Electronics ve Mastercard, işlemleri güvenli bir şekilde yetkilendirmek için yerleşik parmak izi tarayıcıya sahip bir biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdu. Bu kart sayesinde daha güvenli temassız ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung, yüksek kaliteli VR deneyimi için 10.000 PPI ekran teknoloji geliştiriyor

    Biyometrik doğrulama ile güvenli alışveriş

    Geliştirilecek kartın teknolojisi, Mastercard'ın 2017 yılında duyurduğu biyometrik ödemeye imkan veren kartın teknolojisine benziyor gibi görünüyor ancak yeni kartta, birkaç önemli ayrık yongayı entegre ederek genel bileşen tasarımını düzene sokan ve daha verimli geliştirme sağlayan Samsung'un System LSI Business'tan yeni bir güvenlik yonga seti kullanılacak.

    Yeni girişim, sigorta şirketi Samsung Life Insurance'ın  da sahibi olan ve Güney Kore'nin en büyük kredi kartı şirketi olan Samsung Card tarafından finansal olarak desteklenecek.

    Samsung Electronics'in başkan yardımcısı Harry Cho: "Pasaportlar, kredi kartları ve mobil cihazlar gibi çeşitli uygulamalardaki güçlü güvenlik çözümü geçmişimizden yararlanarak, tüketicilerin kredi kartı hizmetlerini ek bir gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri bir ortam yaratmak için Mastercard ve Samsung Card ile birlikte çalışacağız." ifadelerinde bulundu.

    Biyometrik kartların Güney Kore'de piyasaya sürülmesi Samsung Card tarafından yönetilecek ve 2021'in sonlarında bunun yapılması planlanıyor. Geliştirilen biyometrik kart, başlangıçta kurumsal kredi kartları olarak kullanımına sunulacak.



    https://www.engadget.com/samsung-and-mastercard-are-making-a-fingerprint-payment-card-114549845.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung da parmak izlerimiz var, appleda da var, hatta yüzlerimiz bile var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Süper haber.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jem991 (Adnan Balcı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    bence değil kredi kartının bu hali yeteri kadar iyi. gaspçıları daha tehlikeli hale getirecek bir güncelleme olur bu adam kredi kartını paranı çalmak için senin yolunu kestiğinde artık parmağınıda kaptıracak olabilme ihtimali hiç ama hiç hoş değil. En iyi güvenlik en basit olan güvenliktir parmak izinden ziyade daha kolay kartı iptal etme yöntemleri geliştirilmeli. veya kart beraberinde bir rfid engelleme özelliğine sahip basit bir kılıf parmak izinden 1000 kat daha güvenli olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Söylentilere göre Disney, The Mutants isimli bir X-Men filmi geliştiriyor 1 gün Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor 1 gün Ekran kartı pazarında Intel ve AMD satışlarını arttırdı, Nvidia düşürdü 1 gün Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir 1 gün NFT çılgınlığı Twitter’a sıçradı, ilk Tweet’e değer biçilemiyor 1 gün II. Dünya Savaşı temalı Operation Mincemeat filminin yayın haklarını Netflix satın aldı 1 gün Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı 1 gün G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor 1 gün Perseverance gezgini Mars yüzeyindeki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı 1 gün Haluk Bayraktar, "Akıncı TİHA'dan sonra en önemli projemiz, insansız savaş uçağı geliştirmek" 1 gün Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor 1 gün Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı 1 gün Mobil AMD RX 6000 ailesi yolda 1 gün Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“ 1 gün AMD de madenci kartı hazırlığında 1 gün Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı 1 gün ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı 1 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Mart 2021 1 gün Microsoft Exchange Server saldırılarından yüz binlerce kişi etkilendi 1 gün Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular Sonraki Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds için geri sayım başladı 1 gün Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound 1 gün Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor 1 gün God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası 1 gün Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir 1 gün Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi 1 gün Rekabet Kurulu çevrim içi reklam sektörüne inceleme başlatıyor 2 gün Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3 2 gün WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın! 2 gün Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı 2 gün Renault Arkana'nın Avrupa macerası başlıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün Hızlı ve Öfkeli 9 bir kez daha ertelendi 2 gün Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi 2 gün Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu 2 gün Galaxy S21 satışları Güney Kore’de rekor kırdı 2 gün Keşfetme odaklı RPG Heroic Expedition mobil cihazlara geliyor 2 gün Futbol kulüplerinin kripto paralara olan ilgisi büyüyor 2 gün SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO) 2 gün Türkiye Uzay Ajansı'nın astronot yerine isim önerisi: Fezagir 2 gün TikTok’tan Clubhouse rakibi geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız