Samsung, yeni programıyla ikinci el telefon satışını kolaylaştırıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, “Galaxy Easy Compensation” adını verdiği programını duyurdu. Bu program, kullanıcıların eski ve kullanılmış Galaxy telefonlarını doğrudan Samsung'un web sitesinde kolayca satmalarını sağlayacak. Mevcut programlardan farklı olarak kullanıcılar, ellerinde telefonu satarken yeni bir telefon satın almak zorunda değil.

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Galaxy Easy Compensation programı hangi modelleri kapsıyor?

Program, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Flip 3 gibi popüler amiral gemisi modelleri için geçerli olacak. Programa dahil olan telefonlar ülkeye göre değişiklik gösterecek.

Kullanıcılar, Samsung’un resmi web sitesindeki “Galaxy Easy Compensation” sayfasına giderek telefonlarının tahmini değerini kontrol edecek. Daha sonra programa başvurup basit adımları izleyerek telefonlarını kurye ile Samsung'a gönderecek. Samsung, telefonu aldıktan sonra kontrol edip durumuna göre bir değerlendirmede bulunacak. Cihaz, mükemmel, iyi veya geri dönüşüme hazır olarak değerlendirilecek. Kullanıcılar, telefonlarının durumuna göre ödeme alacak.

Samsung, bu program aracılığıyla Galaxy akıllı telefonlarının değerini yüksek tutmayı ve geri dönüşümü teşvik etmeyi amaçlıyor. Samsung, iyi durumda olan ikinci el telefonları satacak mı yoksa kullanacak mı belli değil.

Galaxy Easy Compensation programı ilk olarak Güney Kore’de sunulacak, daha sonra diğer ülkelere gelecek. Samsung, toplama ve ödeme sürecini yönetmek için Likewize ile birlikte çalışıyor. Daha fazla detay, 14 Ocak’ta Samsung.com adresinde paylaşılacak.

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Samsung yeni programla ikinci el telefon satışını kolaylaştırıyor