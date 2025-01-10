Samsung Galaxy S25 serisi için en büyük sızıntı: Tüm özellikler ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 serisi hakkında halihazırda çoğu şey ortaya çıkmış olsa da kısa süre önce yaşanan bir sızıntı ile Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra için tüm detaylar belli oldu. Samsung, resmi olarak Galaxy S25 serisini 22 Ocak’ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

Samsung Galaxy S25 özellikleri

Galaxy S25, serinin temel modeli olarak karşımıza çıkacak. Aktarılanlara göre cihaz, 6.2 inçlik düz bir Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. Bu ekran, Full HD+ (2340 x 1080) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, özel bir versiyon olan Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle gelecek. “For Galaxy” işlemciler son yıllarda Samsung’un Galaxy S serisinde standart olarak gördüğümüz bir şey haline geldi. Bu varyantlar, işlemcinin temel sürümünden biraz daha hızlı oluyorlar.

Tam Boyutta Gör Bunlarla birlikte Galaxy S25, 12GB RAM ve 128GB, 256GB, 512GB depolama seçenekleriyle gelecek. 4.000mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj desteği sunarken, kablosuz şarj özelliği de mevcut olacak.

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Kamera tarafında ise 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı ve 10MP telefoto lens (3x optik zoom, OIS) yer alıyor. Ön tarafta ise 12MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazda çift SIM, eSIM desteği, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 bağlantı seçenekleri mevcut. Android 15 ve One UI 7 ile kutudan çıkacak olan Galaxy S25, 146.9 x 70.5 x 7.2mm boyutlarında ve sadece 162 gram ağırlığında olacak.

Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Plus modeli genel olarak temel varyant ile aynı özellikleri taşıyor. Cihaz, 6.7 inçlik düz bir Dynamic AMOLED 2X ekranla gelecek WQHD (3120 x 1440) çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını kullanıcılara sunacak.

Android Headlines’a göre Galaxy S25 Plus, aynı işlemciyi kullanıyor ve 12GB RAM ile birlikte 256GB ve 512GB depolama seçenekleri sunuyor. 4.900mAh kapasiteli bataryasında ise 45W hızlı şarj sunuyor. Kablosuz şarj özelliği de yine mevcut.

Kamera özellikleri ise Galaxy S25 ile aynı. Arka tarafta 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı ve 10MP telefoto lens (OIS, 3x optik zoom) yer alırken, ön tarafta yine 12MP selfie kamerası bulunuyor. Cihazda, çift SIM ve eSIM desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Android 15 ve One UI 7 hazır olarak sunuluyor. 158.4 x 75.8 x 7.3mm ölçüleriyle gelen cihaz, 190 gram ağırlığında.

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör Serinin en güçlü modeli olan Galaxy S25 Ultra, çoğu açıdan diğer varyantlardan güçlü olacak. 6.9 inçlik düz Dynamic AMOLED 2X ekranında WQHD (3120 x 1440) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak olan Galaxy S25 Ultra’da Snapdragon 8 Elite for Galaxy yongası bulunacak.

Ultra model, 12GB RAM ve 256GB, 512GB, 1TB depolama seçenekleriyle gelecek. 5.000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği sunan telefonda kablosuz şarj imkanı da mevcut.

Kamera kurulumunda ise önemli farklar var. 200MP ana kamera, 50MP ultra geniş açı, 50MP periskop telefoto (5x optik zoom, OIS) ve 10MP telefoto (3x optik zoom, OIS) Galaxy S25 Ultra’nın güçlü yanı olacak. Ön tarafta ise 12MP selfie kamerası bulunacak.

Çift SIM, eSIM desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Android 15 ve One UI 7 ile gelen cihaz, 162.8 x 77.6 x 8.2mm boyutlarında ve 218 gram ağırlığında olacak.

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