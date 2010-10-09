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Samsung'dan çevreci taşınabilir DVD yazıcısı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
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Optik Sürücüler
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, ürün gamına yeni bir taşınabilir DVD yazıcısı ekledi. 60 dolardan satışa sunulan DVD yazıcısının hedef kitlesi şüphesiz küçük formlardaki taşınabilir bilgisayar kullanıcıları.

Samsung SE-S084F, 15.5x1.8x14 cm ölçülerinde

24x'e kadar CD medyalarını, çift katman DVD medyalarını ise 6x hızıyla yazabilen SE-S084F, hem Mac hem de Windows platformuna destek veriyor. Enerjisini, bilgisayarla bağlantısını sağlayan USB üzerinden alan DVD yazıcısında kullanılan malzemelerin çevreye zararlı olmaması da optik yazıcısının artıları arasında bulunuyor. 5 farklı renk alternatifi bulunan Samsung SE-S084F'nin ağırlığının ise 430 gram-kuvvet'den daha az olduğunu belirtelim.


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acbold 9 yıl
çevreci-green-synergy-low bu kelimelerin olduğu yerden uzak durucaksın.aksi tardirdede performans beklemiceksin :))))
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Batuist 9 yıl
yalnız gerçekten çok hoş gözüküyor.. boyutları da oldukça iyi.. samsung güzel iş çıkarmış..
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