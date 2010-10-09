Samsung'dan çevreci taşınabilir DVD yazıcısı

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, ürün gamına yeni bir taşınabilir DVD yazıcısı ekledi. 60 dolardan satışa sunulan DVD yazıcısının hedef kitlesi şüphesiz küçük formlardaki taşınabilir bilgisayar kullanıcıları.
Samsung SE-S084F, 15.5x1.8x14 cm ölçülerinde
24x'e kadar CD medyalarını, çift katman DVD medyalarını ise 6x hızıyla yazabilen SE-S084F, hem Mac hem de Windows platformuna destek veriyor. Enerjisini, bilgisayarla bağlantısını sağlayan USB üzerinden alan DVD yazıcısında kullanılan malzemelerin çevreye zararlı olmaması da optik yazıcısının artıları arasında bulunuyor. 5 farklı renk alternatifi bulunan Samsung SE-S084F'nin ağırlığının ise 430 gram-kuvvet'den daha az olduğunu belirtelim.
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