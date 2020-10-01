SanDisk dayanıklılık odaklı yeni SSD sürücülerini duyurdu

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Sürekli hareket halinde olan veya işi gereği zorlu ortamlarda çalışan tüketiciler için taşınabilir depolama sürücülerinin de zor koşullara dayanıklı olması gerekiyor. SanDisk yeni SSD serisi ile bu kitleyi hedefliyor.

SanDisk Extreme ve SanDisk Extreme PRO sürücüler

Firmanın yeni tanıttığı SanDisk Extreme ve SanDisk Extreme PRO SSD sürücüleri dayanıklılığa odaklanıyor. Dış gövde iki metreden düşmeye dayanıklı ve IP55 ile su sıçramalarını da engelliyor. PRO versiyonda sürekli çalışmada ısınımayı engelleyecek bir alüminyum bir kaplama farkı mevcut. Bu da hızlara etki ediyor.

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SanDisk Extreme SSD modeli için 1050MB/s okuma hızları ve 1000MB/s yazma hızları söz konusu. SanDisk Extreme PRO SSD için ise bu rakamlar 2000MB/s olarak geliştiriliyor. Veriler 256-bit AES şifreleme ile korunuyor.

USB Tip-C üzerinden şarj edilen SanDisk Extreme SSD serisi 5 yıl faranti ile geliyor. Fiyatlar şu şekilde:

SanDisk Extreme 500GB - 120$

SanDisk Extreme 1TB - 200$

SanDisk Extreme PRO 2TB - 500$

https://www.techpowerup.com/272803/sandisk-announces-extreme-portable-line-of-ssds

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