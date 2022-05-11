SanDisk modüler SSD sistemini duyurdu

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Western Digital alt markası SanDisk bugün yaptığı tanıtımda NAS cihazlarının yapısına benzer bir şekilde modüler SSD sistemini duyurdu. Ana muhafaza ve soket SSD sürücülerde oluşan sistem profesyonelleri hedefliyor.

SanDisk PRO-BLADE SSD Mag ve TRANSPORT

SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT muhafazası Mag sürücüler için bir yuva durumunda. 4 adede kadar SSD Mag soketi takabiliyorsunuz ve 2000MB/s seviyesine kadar veri aktarım hızları sunabiliyor.

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SSD Mag soketlerini kesinti olmadan değiştirebiliyorsunuz ve böylece esnek bir kapasite elde ediyorsunuz. USB Tip-C ile 20Gbps veri aktarımı yapılabilirken doğrudan soketlere kayıt yapabilen kameralar da bağlayabiliyorsunuz.

Dayanıklılık odaklı SSD Mag soketleri ayrı satılıyor ve isterseniz TRANSPORT muhafazasında da entegre olarak satın alabiliyorsunuz. SSD Mag soketleri ve SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT muhafazasının fiyatları şu şekilde:

SSD Mag 1TB – 180$

SSD Mag 2TB – 290$

SSD Mag 4TB – 600$

PRO-BLADE TRANSPORT boş – 70$

PRO-BLADE TRANSPORT 1TB – 240$

PRO-BLADE TRANSPORT 2TB – 360$

PRO-BLADE TRANSPORT 4TB – 660$



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