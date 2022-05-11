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    SanDisk modüler SSD sistemini duyurdu

    SanDisk tarafından duyurulan SanDisk PRO-BLADE çözümleri kartuş şeklinde taşınabilir SSD sürücüleri yuvasına yerleştirerek esnek bir depolama yöntemi sağlıyor.  
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    SanDisk PRO-BLADE
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    Western Digital alt markası SanDisk bugün yaptığı tanıtımda NAS cihazlarının yapısına benzer bir şekilde modüler SSD sistemini duyurdu. Ana muhafaza ve soket SSD sürücülerde oluşan sistem profesyonelleri hedefliyor. 

    SanDisk PRO-BLADE SSD Mag ve TRANSPORT

    SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT muhafazası Mag sürücüler için bir yuva durumunda. 4 adede kadar SSD Mag soketi takabiliyorsunuz ve 2000MB/s seviyesine kadar veri aktarım hızları sunabiliyor. 

    SSD Mag soketlerini kesinti olmadan değiştirebiliyorsunuz ve böylece esnek bir kapasite elde ediyorsunuz. USB Tip-C ile 20Gbps veri aktarımı yapılabilirken doğrudan soketlere kayıt yapabilen kameralar da bağlayabiliyorsunuz. 
    Dayanıklılık odaklı SSD Mag soketleri ayrı satılıyor ve isterseniz TRANSPORT muhafazasında da entegre olarak satın alabiliyorsunuz. SSD Mag soketleri ve SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT muhafazasının fiyatları şu şekilde:

    • SSD Mag 1TB – 180$
    • SSD Mag 2TB – 290$
    • SSD Mag 4TB – 600$
    • PRO-BLADE TRANSPORT boş – 70$
    • PRO-BLADE TRANSPORT 1TB – 240$
    • PRO-BLADE TRANSPORT 2TB – 360$
    • PRO-BLADE TRANSPORT 4TB – 660$
       
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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