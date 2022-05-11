Western Digital en hızlı hafıza kartlarını duyurdu

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Birbirinden farklı bulut ve yerel depolama çözümlerini duyurduğu What’s Next etkinliğinde Western Digital’in mobil dünyaya da çözümleri vardı. Firma en hızlı SD kartları hazırladığı iddiasında.

En hızlı SanDisk Extreme PRO kartlar

WD iştiraki SanDisk tarafından hazırlanan hafıza kartları UHS-I okuma hızlarında 200MB/s seviyelerini yakalayabiliyor. SanDisk QuickFlow teknolojisi ile bu hızlara ulaşabilen kartların uyumlu okuyucuları da var.

Western Digital HDD ürünleri yüksek kapasitelere ulaşıyor 14 sa. önce eklendi

SanDisk Extreme PRO UHS-I SD hafıza kartının 64GB kapasitesi 18.79$’dan başlıyor ve 1TB kapasite 280$’a kadar çıkıyor. SanDisk Extreme PRO UHS-I microSD kartlar ise 64GB kapasite ile 20$’dan başlıyor ve 1TB kapasite 330$ seviyesine kadar çıkıyor. SanDisk Professional PRO-READER SD & microSD kart okuyucu ise 50$ fiyat etiketi ile satılacak.



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SanDisk Extreme PRO kartlar hız rekoru kırıyor