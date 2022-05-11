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    Western Digital en hızlı hafıza kartlarını duyurdu

    Western Digital tarafından tanıtılan SanDisk Extreme PRO SD ve microSD hafıza kartları veri aktarım hızlarında rekor kırdığını iddia ediyor. Ayrıca kart okuyucu da var. 
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    SanDisk Extreme PRO kartlar
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    Birbirinden farklı bulut ve yerel depolama çözümlerini duyurduğu What’s Next etkinliğinde Western Digital’in mobil dünyaya da çözümleri vardı. Firma en hızlı SD kartları hazırladığı iddiasında. 

    En hızlı SanDisk Extreme PRO kartlar

    WD iştiraki SanDisk tarafından hazırlanan hafıza kartları UHS-I okuma hızlarında 200MB/s seviyelerini yakalayabiliyor. SanDisk QuickFlow teknolojisi ile bu hızlara ulaşabilen kartların uyumlu okuyucuları da var. 

    SanDisk Extreme PRO UHS-I SD hafıza kartının 64GB kapasitesi 18.79$’dan başlıyor ve 1TB kapasite 280$’a kadar çıkıyor. SanDisk Extreme PRO UHS-I microSD kartlar ise 64GB kapasite ile 20$’dan başlıyor ve 1TB kapasite 330$ seviyesine kadar çıkıyor. SanDisk Professional PRO-READER SD & microSD kart okuyucu ise 50$ fiyat etiketi ile satılacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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