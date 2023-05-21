Sangal Esports, Kaspersky’nin Fearless Gaming ailesine katıldı

Sangal ve Kaspersky, 2020'den beri espor sektöründe iş birliği yapıyor ve şimdi Fearless Gaming ailesi ile birlikte bu iş birliği daha da genişleyecek. Fearless Gaming'in bir parçası olarak Sangal taraftarları, Kaspersky'nin güçlü ve güvenilir siber güvenlik teknolojisini, hem oyun içinde hem de çevrimiçi yaşamları sırasında karşılaştıkları çeşitli siber tehditlere karşı mutlak çözüm olarak görecekler. Dijital içerik serileri sayesinde oyuncular, pahalı bilgisayarlarını, oyun içi varlıklarını, gizli verilerini ve daha fazlasını herhangi bir performans kaybı veya kesinti olmadan güvence altına almak için Kaspersky ürünlerinin etkisini profesyonellerden öğrenecek.
Espor Tutkularına Güvenli Oyun Deneyimi
Bu iş birliği doğrultusunda üretilen içerik ve etkinlikler, özel projeler, çok kanallı dijital içerik serileri ve daha birçok aktivasyon dahil olmak üzere Sangal dijital kanallarında espor izleyicisiyle buluşacak.
Sangal Gaming Group CEO'su Hamza Sönmez Kaspersky’nin Sangal’ın hikayesine çok uzun süredir bizimle birlikte inanan güçlü bir marka olduğunu belirterek “Fearless Gaming projesinde yer almak ve Kaspersky ürünlerinin kalitesini kitlesine göstermek bizim için bir zevk. Amacımız, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara siber güvenlik okuryazarlığının ve veri korumanın önemini açıklamaya devam etmek olacak” dedi.
Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar iş birliğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Sangal Esports'un yurtdışındaki başarılarından ilham alıyoruz - ekibin genç bir ruhu, yüksek istikrarı ve cesareti var. Bunlar özellikle Kaspersky'e yakın olan nitelikler. Amacımız performans kaybı olmadan oyuncular için maksimum güvenlik sağlamak ve bu iş birliğinin Türkiye'deki espor tutkunları ve espor topluluğu için güvenli bir oyun deneyimi sağlanmasına katkıda bulunmak" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.