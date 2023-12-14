Dünyanın en büyük tayfuna dayanıklı ilk rüzgar türbini tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Çinli açık deniz rüzgar türbini üreticisi MingYang Smart Energy, şiddetli tayfunlarda bile çalışabilen yeni rüzgar türbini prototipini tanıttı. 18-20MW gücündeki bu türbin aynı zamanda dünyanın bugüne kadarki en büyük türbinlerinden biri konumunda. MySE 18.X-20MW olarak adlandırılan türbin boyutuyla akıllara durgunluk veriyor.

Geçtiğimiz günlerde COP28 kapsamında dünya, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda mutabık kaldı. Haliyle güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi giderek daha da artıyor diyebiliriz. Güneş enerjisindeki sınırlamaların aksine rüzgar türbinleri güç çıkışları değişken olsa da günün her saati çalışarak sürekli enerji üretimi gerçekleştirebiliyor. Daha fazla enerji çıktısı için ise -en azından şimdilik- üreticiler, türbinlerin boyutunu artırmaya devam ediyor.

Yeni türbin Kategori 17 tayfunlara dayanıklı

Çin merkezli MingYang Smart Energy ise son yıllarda yaptığı atılımla dikkat çekiyor. Şirket kısa bir süre zarfında, şu anda kurulmakta olan 16MW türbini aşamalı olarak inşa etti ve yakın zamanda tanıtılan prototipiyle 20MW tavanını da aştı. Hatırlanacağı üzere Ming Yang, geçtiğimiz haftalarda rotor çapı 310 metreden fazla olan 22 megavatlık Eyfel Kulesi boyutunda tarihin en büyük rüzgar türbinini inşa edeceklerini açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör Şirket şimdi ise MySE18.X-20 MW adında açık deniz rüzgar türbiniyle karşımıza çıkıyor. Türbinin tasarımı, firmanın halihazırda konuşlandırdığı 14-16 MW'lık platformlardan geliştirilirken yapılan basın açıklamasına göre türbin tasarımı modüler ve hafif olup yüksek verimlilik sunuyor. Türbinin çap boyutu, güç derecesine bağlı olarak 260-292 metre arasında değişirken, türbinler tarafından süpürülen alan dokuz futbol sahasına ulaşıyor. Türbinin yıllık üretim kapasitesi ise 80 milyon kWh ve 80.000 MWh seviyesinde. Yada daha basit bir ifadeyle bu, türbinin tek başına 96.000 haneye enerji sağlayacağı anlamına geliyor. Ayrıca türbin CO2 emisyonlarının 66.000 ton azaltılmasına da yardımcı olacak.

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MingYang Smart Energy, ayrıca türbinin, Kategori 17 tayfunlarına dayanmasını sağlayan "aktif anti-tayfun teknolojisi" ile donatıldığını belirtiyor. Bu teknolojinin neleri içerdiğine dair ayrıntılar açıklanmadı, ancak bu, türbinin saniyede 56-61 m rüzgara dayanabileceği anlamına geliyor ki bu da dünyanın gördüğü en şiddetli tayfunlar anlamına geliyor.

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