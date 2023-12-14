Dünyanın en büyük tayfuna dayanıklı ilk rüzgar türbini tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde COP28 kapsamında dünya, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda mutabık kaldı. Haliyle güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi giderek daha da artıyor diyebiliriz. Güneş enerjisindeki sınırlamaların aksine rüzgar türbinleri güç çıkışları değişken olsa da günün her saati çalışarak sürekli enerji üretimi gerçekleştirebiliyor. Daha fazla enerji çıktısı için ise -en azından şimdilik- üreticiler, türbinlerin boyutunu artırmaya devam ediyor.
Yeni türbin Kategori 17 tayfunlara dayanıklı
Çin merkezli MingYang Smart Energy ise son yıllarda yaptığı atılımla dikkat çekiyor. Şirket kısa bir süre zarfında, şu anda kurulmakta olan 16MW türbini aşamalı olarak inşa etti ve yakın zamanda tanıtılan prototipiyle 20MW tavanını da aştı. Hatırlanacağı üzere Ming Yang, geçtiğimiz haftalarda rotor çapı 310 metreden fazla olan 22 megavatlık Eyfel Kulesi boyutunda tarihin en büyük rüzgar türbinini inşa edeceklerini açıklamıştı.
MingYang Smart Energy, ayrıca türbinin, Kategori 17 tayfunlarına dayanmasını sağlayan "aktif anti-tayfun teknolojisi" ile donatıldığını belirtiyor. Bu teknolojinin neleri içerdiğine dair ayrıntılar açıklanmadı, ancak bu, türbinin saniyede 56-61 m rüzgara dayanabileceği anlamına geliyor ki bu da dünyanın gördüğü en şiddetli tayfunlar anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.