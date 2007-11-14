Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'den Radeon HD 3800 serisi

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
23,4b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD-ATi'nin ekran kartı üretiminde en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire de Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarını duyurdu. Firmanın ekran kartları saat hızı ve tasarım anlamında AMD-ATi'nin referans değerlerine sahipler. Şimdi isterseniz kartları yakından görelim. Sapphire'in hazırladığı RV670 temelli ilk ekran kartları tasarım kadar saat hızı anlamında da AMD-ATi'nin referans değerlerini koruyor genel özellikler şu şekilde;
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxfocus 12 yıl
Selamlar,

Buda benden olsun.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/150047/1F2261B3F2B841B4BCC67B3334773E50.jpg[/image]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslan22 12 yıl

Orjinalden alıntı: maxfocus

Selamlar,

Buda benden olsun.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/150047/1F2261B3F2B841B4BCC67B3334773E50.jpg[/image]



bizde sabırsızlıkla bunu bekliyorduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Des@latoR 12 yıl
Güzeller:
Kart
Kartın soğutucusu
Kartın soğutucusu üstündeki kız

Çirkinler:

Ati
Ati HD3870
Ati HD3870 Performansı

Acı ama testler yanlış değilse maalesef gerçek bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 12 yıl
hadi bakalım şu kartların gerçek kullanıçı testlerini görme zamanı yaklaşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 12 yıl
ilkya üzerine gitmemişlerdir kartın oc li versiyonlar cıkıcaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23414 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim