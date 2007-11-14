Sapphire'den Radeon HD 3800 serisi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin ekran kartı üretiminde en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire de Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarını duyurdu. Firmanın ekran kartları saat hızı ve tasarım anlamında AMD-ATi'nin referans değerlerine sahipler. Şimdi isterseniz kartları yakından görelim.
Sapphire'in hazırladığı RV670 temelli ilk ekran kartları tasarım kadar saat hızı anlamında da AMD-ATi'nin referans değerlerini koruyor genel özellikler şu şekilde;
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Buda benden olsun.
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bizde sabırsızlıkla bunu bekliyorduk
Kart
Kartın soğutucusu
Kartın soğutucusu üstündeki kız
Çirkinler:
Ati
Ati HD3870
Ati HD3870 Performansı
Acı ama testler yanlış değilse maalesef gerçek bu