Sapphire'den Radeon HD 3800 serisi

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AMD-ATi'nin ekran kartı üretiminde en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire de Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarını duyurdu. Firmanın ekran kartları saat hızı ve tasarım anlamında AMD-ATi'nin referans değerlerine sahipler. Şimdi isterseniz kartları yakından görelim.