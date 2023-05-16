Satürn'ün ikonik halkalarının en büyük gizemi çözüldü

- Satürn’ün gizemli halkaları için önemli keşif
- Halkalar yakında yok olacak
- Satürn'ün halkaları oldukça “yeni” bir özellik
- Yorumlar
Satürn’ün gizemli halkaları için önemli keşif
Öte yandan bu araştırmanın yürütülmesi pek de kolay olmadı. Boulder Üniversitesi'nden fizikçi Sascha Kempf ve ekibi, NASA'nın artık emekli olan Cassini uzay aracının topladığı 13 yıllık verileri analiz etti. Satürn'ün atmosferine dalmadan önce Cassini Satürn'ün çevresinden 163 toz zerresi toplamıştı.
Halkalar yakında yok olacak
Kempf yaptığı açıklamada "Halkaları evinizdeki halı gibi düşünün. Eğer temiz bir halı serdiyseniz, sadece beklemeniz gerekir. Toz halınızın üzerine yerleşecektir. Aynı şey halkalar için de geçerlidir." Satürn'ün halkalarındaki toz birikiminin ölçümlerini kullanan araştırmacılar, yapıların her yıl bu malzemenin metrekare başına bir gramdan daha azını biriktirdiğini tahmin ettiler.
Bu da onlara, gezegenle kıyaslandığında Satürn'ün halkalarının nispeten yeni bir fenomen olduğunu ve en azından kozmik açıdan göz açıp kapamaya eşdeğer bir süre içinde gerçekten de yok olabileceğini gösterdi. Halkalar gaz devinin çekim gücü nedeniyle gezegenin içine doğru çekiliyor ancak gökbilimciler, halkaların daha ne kadar zamanları olduğundan tam olarak emin değiller. Tahminlere göre 15 ila 400 milyon yıl içinde halkalar yok olacak.
Satürn'ün halkaları oldukça “yeni” bir özellik
Bilim insanları artık Satürn'ü çevreleyen ve gaz devinin yüzeyinden yaklaşık 282.000 kilometre uzağa kadar uzanan yedi halka olduğunu biliyor. Halkalar, çoğu Dünya'daki bir kaya parçasından daha büyük olmayan, çeşitli boyutlardaki buz parçalarından oluşuyor.
Halkaların ne zaman doğduğu ise büyük bir gizem oldu. Yirminci yüzyılda hakim olan teorilerden biri, halkaların Satürn'ün kendisi doğduğunda oluştuğuydu. Kempf, bu fikrin sorunlu olduğunu, çünkü Satürn'ün halkalarının son derece "temiz" olduğunu ve yüzde 98 oranında su buzundan oluştuğunu sözlerine ekledi. Kempf, "Bu kadar temiz bir şeyle karşılaşmak neredeyse imkânsız" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.