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    Satürn'ün halkaları çarpışan iki uydunun kalıntıları olabilir

    Satürn'ün halkaları Güneş sistemindeki en ikonik oluşumlardan biri olsa da araştırmacılar nasıl oluştuklarından hiçbir zaman emin olamadılar. Yeni bir çalışma ise önemli bulgular ortaya koyuyor.
    Satürn'ün halkaları çarpışan iki uydunun kalıntıları olabilir Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda yayınlanan bir çalışma, Satürn'ün halkalarının birkaç yüz milyon yıl önce iki buzlu uydunun çarpışmasından sonra oluştuğunu öne sürüyor. Diğer kanıtlar, yörüngedeki tozun ve gezegenin bazı uydularının, Satürn ve Güneş sisteminin geri kalanıyla eşzamanlı olarak ortaya çıkmadığını gösteriyor.

    Satürn'ün halkalarını gizleyen perde aralanıyor

    Dahası, Roche Limitinin dışına sürüklenen parçalar birleşerek gezegenin mevcut ay sistemini oluşturmuş olabilir. Satürn ve uydularının 2017'de sona eren Cassini görevinden elde edilen gözlemleri, halkaların ve uyduların çok genç olduğunu gösteren kanıtlarla teoriyi güçlendiriyor. Buna ek olarak, halkalar kütle kaybediyor ve parçacıklar gaz devinin atmosferine sürüklendikçe nihayetinde yok olackalar. Mevcut kayıp oranı, halkaların birkaç yüz milyon yıldan daha uzun süre varlığını sürdüremeyeceğini gösteriyor.

    Yeni bulgular, Satürn'ün halkaları ve uydularının Güneş sisteminin geri kalanı kadar eski olduğunu savunan önceki teorilerle çelişiyor. Daha eski modeller, şiddetli çarpışmaların çok daha yaygın olduğu 3,8 ila 4,1 milyar yıl önce Güneş sisteminin kaotik ilk günlerinde çarpışmalar sonucunda olduğunu öne sürüyordu. Ancak dediğimiz gibi, Cassini görevinden elde edilen veriler, halkaların o kadar eski olmadığını gösteriyor.

    Satürn'ün uydularıyla ilgili bir başka ilginç bulgu da, birden fazla görevden elde edilen son veri analizine göre, gezegenin atmosferini ısıtıyor olmaları. Bu kanıt gökbilimcilerin Güneş sistemimiz dışındaki halkalı gezegenleri bulmalarına yardımcı olabilir. Cassini verilerinin daha ileri analizleri, Satürn uydusu Enceladus'un yaşam için gerekli altı bileşenin tümünü içerdiğini ortaya koymuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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