Avrupa’nın kritik roketinin ilk fırlatma tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın uzaydaki hedefleri için oldukça önemli olan Ariane 6 roketinden muhtemel fırlatma bilgisi nihayet verildi. ArianeGroup'un yeni nesil Ariane 6 roketinin kilit tedarikçilerinden biri, fırlatma sisteminin bu yıl uçuşa geçmeyeceğini doğrulamış görünüyor. Dolayısıyla Ariane 6'nın fırlatılması için muhtemelen biraz daha beklememiz gerekecek.

Kritik roket için hedef 2024

Alman havacılık ve uzay şirketi OHB'nin yöneticileri, 10 Mayıs'ta yapılan bir kazanç çağrısı sırasında, roketin uzun süredir ertelenen ilk fırlatışını 2024 yılının ilk aylarında gerçekleştireceğini öngördü. Bu arada Ariane 6, kısa bir süre önce Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Jüpiter JUICE misyonunu fırlatan ArianeGroup'un Ariane 5 roketinin halefi olacak.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ESA, 2020 yılı için planlanan Ariane 6'nın ilk fırlatılışının 2023 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesini beklediğini duyurmuştu. Şimdi, roket için parça sağlayan üçüncü bir taraftan bu zaman çizelgesine ilişkin kritik bir güncelleme geldi. OHB CEO'su Marco Fuchs, şirketin ilk çeyrek mali sonuçlarıyla ilgili bir sunum sırasında, "Ariane 6 henüz fırlatılmadı, ancak önümüzdeki yılın başlarında fırlatılacağını umuyoruz" dedi.

Fuchs görüşme sırasında ayrıca "Ariane 6'nın ilk fırlatılışını önümüzdeki yılın başlarında göreceğimizden giderek daha fazla emin oluyoruz. Bence ilk fırlatmaya bir yıl kaldı ve bu psikolojik olarak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Avrupa yarışta geride kalıyor

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Ariane 6'nın fırlatılmasında yaşanan gecikmeler, uzay endüstrisinde inovasyon söz konusu olduğunda Avrupa'nın açıkça geride kaldığı görülüyor. Ariane 6, fırlatma maliyetlerini düşürmek için tasarlanmış olsa da, SpaceX'in tamamen yeniden kullanılabilir Starship fırlatma sisteminin aksine, harcanabilir bir roket olacak. Yani fırlatıldıktan sonra Ariane 6, tekrardan Dünya’ya geri dönmeyecek.

AB'den Starlink'e rakip geliyor: Çalışmalar başladı 1 hf. önce eklendi

Sadece uzay, Ay ve Mars faaliyetleri için değil aynı zamanda Ariane 6’nın Starlink rakibi bir uydutakımyıldızı projesinde de kullanılması hedefleniyor. AB’nin IRIS² olarak adlandırdığı uydudan internet projesinin 2027 yılına kadar tam kapasiteye ulaşması planlanıyor. Ariane 6'nın daha ilk uçuşunu yapmadığı düşünüldüğünde AB’nin bu projesinde de gecikmeler olacağı aşikar.

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