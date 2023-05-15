Avrupa’nın kritik roketinin ilk fırlatma tarihi açıklandı

Kritik roket için hedef 2024
Alman havacılık ve uzay şirketi OHB'nin yöneticileri, 10 Mayıs'ta yapılan bir kazanç çağrısı sırasında, roketin uzun süredir ertelenen ilk fırlatışını 2024 yılının ilk aylarında gerçekleştireceğini öngördü. Bu arada Ariane 6, kısa bir süre önce Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Jüpiter JUICE misyonunu fırlatan ArianeGroup'un Ariane 5 roketinin halefi olacak.
Fuchs görüşme sırasında ayrıca "Ariane 6'nın ilk fırlatılışını önümüzdeki yılın başlarında göreceğimizden giderek daha fazla emin oluyoruz. Bence ilk fırlatmaya bir yıl kaldı ve bu psikolojik olarak çok önemli." ifadelerini kullandı.
Avrupa yarışta geride kalıyor
Ariane 6'nın fırlatılmasında yaşanan gecikmeler, uzay endüstrisinde inovasyon söz konusu olduğunda Avrupa'nın açıkça geride kaldığı görülüyor. Ariane 6, fırlatma maliyetlerini düşürmek için tasarlanmış olsa da, SpaceX'in tamamen yeniden kullanılabilir Starship fırlatma sisteminin aksine, harcanabilir bir roket olacak. Yani fırlatıldıktan sonra Ariane 6, tekrardan Dünya’ya geri dönmeyecek.
Sadece uzay, Ay ve Mars faaliyetleri için değil aynı zamanda Ariane 6’nın Starlink rakibi bir uydutakımyıldızı projesinde de kullanılması hedefleniyor. AB’nin IRIS² olarak adlandırdığı uydudan internet projesinin 2027 yılına kadar tam kapasiteye ulaşması planlanıyor. Ariane 6'nın daha ilk uçuşunu yapmadığı düşünüldüğünde AB’nin bu projesinde de gecikmeler olacağı aşikar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.