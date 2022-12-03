Satürn'ün uydusu Titan'ın Dünya'ya benzediği görsel ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan, Güneş Sistemi içerisindeki ikinci en büyük uydu. Kendisinin su kütlelerinde deniz canlılarının bulunma olasılığı araştırılıyor. Zira Titan tıpkı Dünya gibi özel sıvılara ev sahipliği yapıyor.

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Satürn'ün uydusu Titan şaşırtmaya devam ediyor

Satürn'ün yörüngesinde dönen bu uydunun girift ve karmaşık bir yapısı var. Bazı kişiler onun Dünya'ya oldukça benzediğini ve bunun ürkütücü olduğunu düşünüyor. Araştırmacıların Titan'ı kaplayan bulutlar hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalıştığı öğrenildi.

James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla çekilen yukarıdaki görüntü aracılığıyla bu uydunun yüzeyinde ilerleyen bulutlar tespit edildi. Bilim insanları şu anda bu bulutların hareket edip etmediğini veya şekil değiştirip değiştirmediğini anlamaya çalışıyor. Bu görüntü Titan'da mevsimsel hava akımının olduğunu kanıtladı.

Tam Boyutta Gör Bu fotoğrafın sol tarafında duran görüntü Titan'ın atmosferini algılayabilen bir filtrenin kullanılması sayesinde oluşturuldu. Sağ tarafta yer alan ve parlak bir görünüm ile göze çarpan noktalar ise kuzey yarım küreye ait olan belirgin bulutlar.

Azot bakımından zengin olan Titan'ın 25 Mart 1655 tarihinde Christiaan Huygens tarafından keşfedildiği biliniyor. Titan'ın eksen eğikliği 0. Daha önce kendisinin -179.5 derece sıcaklığa sahip olduğu saptanmıştı.

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