Satürn'ün uydusu Titan'ın Dünya'ya benzediği görsel ortaya çıktı

Satürn'ün uydusu Titan şaşırtmaya devam ediyor
Satürn'ün yörüngesinde dönen bu uydunun girift ve karmaşık bir yapısı var. Bazı kişiler onun Dünya'ya oldukça benzediğini ve bunun ürkütücü olduğunu düşünüyor. Araştırmacıların Titan'ı kaplayan bulutlar hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalıştığı öğrenildi.
James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla çekilen yukarıdaki görüntü aracılığıyla bu uydunun yüzeyinde ilerleyen bulutlar tespit edildi. Bilim insanları şu anda bu bulutların hareket edip etmediğini veya şekil değiştirip değiştirmediğini anlamaya çalışıyor. Bu görüntü Titan'da mevsimsel hava akımının olduğunu kanıtladı.
Azot bakımından zengin olan Titan'ın 25 Mart 1655 tarihinde Christiaan Huygens tarafından keşfedildiği biliniyor. Titan'ın eksen eğikliği 0. Daha önce kendisinin -179.5 derece sıcaklığa sahip olduğu saptanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam