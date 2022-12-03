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    Satürn'ün uydusu Titan'ın Dünya'ya benzediği görsel ortaya çıktı

    Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın tek doğal uydu olduğu biliniyor. Bu uyduda yoğun bir atmosfer mevcut. James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görsel dikkatleri üzerine çekti.
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    Titan Tam Boyutta Gör
    Satürn'ün en büyük uydusu olan TitanGüneş Sistemi içerisindeki ikinci en büyük uydu. Kendisinin su kütlelerinde deniz canlılarının bulunma olasılığı araştırılıyor. Zira Titan tıpkı Dünya gibi özel sıvılara ev sahipliği yapıyor.

    Satürn'ün uydusu Titan şaşırtmaya devam ediyor

    Satürn'ün yörüngesinde dönen bu uydunun girift ve karmaşık bir yapısı var. Bazı kişiler onun Dünya'ya oldukça benzediğini ve bunun ürkütücü olduğunu düşünüyor. Araştırmacıların Titan'ı kaplayan bulutlar hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalıştığı öğrenildi.

    James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla çekilen yukarıdaki görüntü aracılığıyla bu uydunun yüzeyinde ilerleyen bulutlar tespit edildi. Bilim insanları şu anda bu bulutların hareket edip etmediğini veya şekil değiştirip değiştirmediğini anlamaya çalışıyor. Bu görüntü Titan'da mevsimsel hava akımının olduğunu kanıtladı.

    Satürn Tam Boyutta Gör
    Bu fotoğrafın sol tarafında duran görüntü Titan'ın atmosferini algılayabilen bir filtrenin kullanılması sayesinde oluşturuldu. Sağ tarafta yer alan ve parlak bir görünüm ile göze çarpan noktalar ise kuzey yarım küreye ait olan belirgin bulutlar.

    Azot bakımından zengin olan Titan'ın 25 Mart 1655 tarihinde Christiaan Huygens tarafından keşfedildiği biliniyor. Titan'ın eksen eğikliği 0. Daha önce kendisinin -179.5 derece sıcaklığa sahip olduğu saptanmıştı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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