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    Savunma ve havacılık sektöründe ihracat rekoru

    Savunma ve havacılık sektöründe 7 aylık dönemde tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı. Geçen yıla kıyasla yüzde 47 artış yaşandı.                          
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    Savunma ve havacılık sektöründe ihracat rekoru
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    Savunma ve havacılık sanayisinde ihracat hız kazandı. 2019’da 3 milyar doların üzerine çıkan ihracat rakamları, Covid-19 nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında 3 milyar doların altına gerilemişti. Bu sene 7 aylık dönemde tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 artış yaşandı. Mevcut verilere göre 2022 yılı sonunda savunma ve havacılık sanayisinin ihracat miktarının 4 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

    İlk 7 ayda tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti

    Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ocak-Temmuz 2022 dönemini kapsayan 7 aylık dönemde savunma ve havacılık sanayiinde 2 milyar 303 milyon 915 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bugüne kadarki en yüksek 7 aylık ihracat miktarına ulaşıldı.

    Savunma ve havacılık sektörü, yılın ilk 7 ayında geçen seneye göre ihracatı en fazla artıran sektör haline geldi. Ayrıca tüm ihracat içinde savunma ve havacılık sektörünün payı yüzde 1,6’ya yükseldi.

    Türkiye’de geliştirilen savunma sanayi ürünlerine tüm dünyanın ilgisinin artması, pek çok bölgede şiddeti artan savaşlar nedeniyle ülkelerin silahlanma yarışına girmesi, havacılık sektörünün Covid-19 öncesindeki hareketliliği yeniden yakalaması gibi faktörlerden dolayı sektördeki ihracatta büyük artış yaşandı. Yıl sonunda 4 milyar dolar ihracata ulaşılabilir.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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