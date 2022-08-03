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    TUSAŞ, dünyanın en büyük beşinci RCS test tesisini kuracak

    TUSAŞ, uçak geliştirme çalışmalarında radar kesit alanı testlerini kendi tesisinde yapmak için kolları sıvadı. TUSAŞ, dünyanın en büyük beşinci radar kesit alanı test tesisini kuracak.
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    TUSAŞ, dünyanın en büyük beşinci RCS test tesisini kuracak
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    Milli Muharip Uçak projesi kapsamında Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağını geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirilme çalışmalarında bir aşamayı daha yerli olarak yapacak. TUSAŞ, uçakların radar kesit alanı (RCS – Radar Cross Section) testlerini kendi kuracağı tesiste yapacak

    TUSAŞ’ın web sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye’de inşa edilecek Radar Kesit Alanı Test Tesisi, dünyanın en büyük beşinci RCS test tesisi olacak. Tesisin 2024 yılının ikinci çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor.

    Radar Kesit Alanı Test Tesisi ne işe yarayacak?

    Milli Muharip Uçak’ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan Radar Kesit Alanı Test Tesisi, son teknoloji altyapısı ile dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak. Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak’ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.

    TUSAŞ, dünyanın en büyük beşinci RCS test tesisini kuracak

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları söyledi:

    “Havacılık alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı barındırdığı teknoloji ile dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli Muharip Uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

    Milli Muharip Uçak (MMU)

    Milli Muharip Uçak, 5+ nesil olarak nitelendirilen savaş uçaklarında bulunan kabiliyetlere ve donanımlara sahip yerli ve milli savaş uçağı olacak. Güvenli veri paylaşımına ve akıllı mühimmatların kullanımına yönelik akıllı altyapıya sahip olacak. Tüm hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

    Milli Muharip Uçak ile;

    • Yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    MMU teknik özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

    MMU sistem özellikleri

    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Optimize Edilmiş Pilot İş Yükü
    • Muharebe Hasar Tespiti
    • Yeni Nesil Görev Sistemleri
    • Diğer Unsurlarla Müşterek Çalışılabilirlik
    • Düşük Görünürlük ve Kızılötesi İz
    • Sensör ve Veri Füzyonu Destekli Atış Kontrol Sistemi ile Hassas Vuruş
    • Kısa Dönüş Süresi
    • Kolay Bakım
    • Sürdürülebilir Yaşam Döngüsü Desteği
    • Uygun Maliyetli Yaşam Döngüsü Desteği
    • Dahili Silah Yuvası
    • Supercruise Kabiliyeti
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 19 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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