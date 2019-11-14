Seagate dizüstüler için ThunderBolt 3 harici depolama kutusunu duyurdu

Son dönemde ekran kartı güçlü olmayan veya yükseltme imkânı sunulmayan dizüstü modelleri için Thunderbolt 3 uyumlu harici ekran kartı kutuları görmeye başladık. Seagate ise harici kutusunu depolama için tercih etmiş.

Seagate FireCuda Gaming Dock özellikleri ve fiyatı

Seagate FireCuda Gaming Dock adındaki kutu oyuncuların depolama ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış. Kutu içerisinde 4TB kapasiteli bir HDD yer alıyor. Ayrıca bir adet M.2 PCIe 3.0 x4 yuvası da SSD tercihleri için ayrılmış. Kutunun üst kısmındaki kapağı ayrılarak bu yuvaya erişim sunuluyor.

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Depolama birimlerinin haricinde kutu bir bağlantı istasyonu şeklinde kullanılıyor. 1 adet GbE portu, 5 adet USB 3.1 portu, bir adet Thunderbolt 3 portu, DP 1.4 portu, ses girişi ve kulaklık girişi; fazla genişleme yuvasına yer verilmeyen ince dizüstüler için kalabalık bir seçenek sunuyor.

RGB aydınlatması da sunan Seagate FireCuda Gaming Dock yazılım üzerinden aydınlatmayı kontrol edebiliyor. Kutu için belirlenen fiyat 350$.

https://www.anandtech.com/show/15098/seagate-reveals-firecuda-gaming-dock-4-tb-hdd-m2-nvme-ssd