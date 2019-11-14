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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate dizüstüler için ThunderBolt 3 harici depolama kutusunu duyurdu

    Ultra ince dizüstü modeliniz için genişleme seçenekleri arıyorsanız Seagate FireCuda Gaming Dock adındaki depolama kutusu farklı türler ile en iyisini sunmaya çalışıyor
    1 hf.
    1,4b
    1
    2
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Seagate dizüstüler için ThunderBolt 3 harici depolama kutusunu duyurdu

    Son dönemde ekran kartı güçlü olmayan veya yükseltme imkânı sunulmayan dizüstü modelleri için Thunderbolt 3 uyumlu harici ekran kartı kutuları görmeye başladık. Seagate ise harici kutusunu depolama için tercih etmiş.

    Seagate FireCuda Gaming Dock özellikleri ve fiyatı

    Seagate FireCuda Gaming Dock adındaki kutu oyuncuların depolama ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış. Kutu içerisinde 4TB kapasiteli bir HDD yer alıyor. Ayrıca bir adet M.2 PCIe 3.0 x4 yuvası da SSD tercihleri için ayrılmış. Kutunun üst kısmındaki kapağı ayrılarak bu yuvaya erişim sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel bulut yapay zekâ sistemleri için ilk yongalarını tanıttı"

    Depolama birimlerinin haricinde kutu bir bağlantı istasyonu şeklinde kullanılıyor. 1 adet GbE portu, 5 adet USB 3.1 portu, bir adet Thunderbolt 3 portu, DP 1.4 portu, ses girişi ve kulaklık girişi; fazla genişleme yuvasına yer verilmeyen ince dizüstüler için kalabalık bir seçenek sunuyor.

    RGB aydınlatması da sunan Seagate FireCuda Gaming Dock yazılım üzerinden aydınlatmayı kontrol edebiliyor. Kutu için belirlenen fiyat 350$.



    https://www.anandtech.com/show/15098/seagate-reveals-firecuda-gaming-dock-4-tb-hdd-m2-nvme-ssd Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 1 hf.
    Harici disk kutusu mu genişleme istasyonu mu belli değil.
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    omerfa 1 hf.
    Thunderbolt Dock fiyatına 4TB kapasiteli bir HDD dahil.

    Boş Thunderbolt Dock lar daha pahalı.
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